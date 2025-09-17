Palmeiras derrotó a River 2-1 en Núñez y “El Millo” debe ganar por dos en Brasil

FOTO: Así luce el estadio "Monumental" este miércoles a la noche.

FOTO: El equipo paulista le asestó un duro golpe a los dirigidos por Gallardo.

River perdió 2-1 este miércoles a la noche ante Palmeiras de Brasil, en condición de local, en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

En el encuentro disputado en el estadio "Monumental" de Núñez, el defensor paraguayo Gustavo Gómez abrió el marcador, a los 6 minutos de juego, y Vitor Roque amplió la ventaja, a los 40.

En el complemento, Lucas Martínez Quarta descontó para el local, a los 43 minutos.

Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo deberá ganar por dos goles o más en el partido de vuelta, que tendrá lugar el próximo miércoles, a las 21.30, en el Allianz Parque de San Pablo, en Brasil.

Por lo pronto, River visitará este sábado, a las 21.15, a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro por la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Por su parte, los del entrenador portugués Abel Ferreira sacaron un buen resultado para soñar con las semifinales de la Copa Libertadores. El próximo sábado, desde las 21, recibirán a Fortaleza en el Allianz Parque.

Transmisión de Cadena 3

