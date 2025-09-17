Los puntajes de los protagonistas del duelo entre “El Millo” y “El Verdao”
Por Diego Borinsky y Simón Guzmán.
17/09/2025 | 23:53Redacción Cadena 3
FOTO: El equipo de Gallardo sufrió un duro traspié en su cancha, pero sigue con vida.
River
Franco Armani 4
Gonzalo Montiel 4
Paulo Díaz 3
Juan Carlos Portillo 7
Lautaro Rivero 6
Marcos Acuña 6
Enzo Pérez 4
Kevin Castaño 5
Ignacio Fernández 5
Sebastián Driussi 4
Maximiliano Salas 4
Juanfer Quintero 7
Lucas Martínez Quarta 7
Facundo Colidio 6
Copa Libertadores. Palmeiras derrotó a River 2-1 en Núñez y “El Millo” debe ganar por dos en Brasil
Fue por la ida de cuartos. “El Verdao” se impuso con tantos de Gómez y Roque. Martínez Quarta, sobre el final, descontó para “La Banda”. La revancha se disputará en una semana en San Pablo.
Palmeiras
Weverton 5
Khellven 6
Gustavo Gómez 9
Murilo Cerqueira 7
Joaquín Piquerez 6
Andreas Pereira 6
Aníbal Moreno 6
Lucas Evangelista 5
Felipe Anderson 7
Vitor Roque 7
José Manuel López 7