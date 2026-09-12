Colnaghi finaliza decimoquinto en la carrera sprint del Gran Premio de España de Fórmula 3

Buenos Aires, 12 septiembre (NA) -- El piloto argentino Mattia Colnaghi (MP Motorsport) no tuvo un desempeño destacado y finalizó en la decimoquinta posición durante la carrera sprint del Gran Premio de España, que corresponde a la novena y última fecha del campeonato de Fórmula 3.

Théophile Naël (Campos Racing) se adjudicó la victoria, mientras que el podio lo completaron el australiano James Wharton y el estadounidense Alex Powell, ambos representando a Prema Racing.

Colnaghi partió desde la decimosexta posición y solo logró avanzar dos lugares en una carrera que se caracterizó por su linealidad y escasos adelantamientos.

Un aspecto destacado de la competencia fue la actuación del estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos Racing), quien concluyó en el octavo lugar, acumulando tres puntos valiosos que lo llevan a un total de 129, posicionándose a solo 12 puntos del líder del campeonato, el británico Freddie Slater (Trident).

Naël, tras su victoria, alcanzó las 86 unidades, superando al mexicano Ernesto Rivera (Campos Racing) y ascendiendo al tercer lugar en la clasificación general.

La actividad de la Fórmula 3 continuará con la primera de las dos carreras principales, programada para este sábado a las 13 horas, donde Freddie Slater podría consagrarse campeón de la categoría si se dan los resultados que necesita.

Agencia NA