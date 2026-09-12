Colnaghi finaliza decimoquinto en la carrera sprint del Gran Premio de España de Fórmula 3
El triunfo fue para el francés Naël. La primera de las dos carreras principales se llevará a cabo a las 13 horas.
FOTO: Colnaghi busca cerrar la temporada con una alegría.
Buenos Aires, 12 septiembre (NA) -- El piloto argentino Mattia Colnaghi (MP Motorsport) no tuvo un desempeño destacado y finalizó en la decimoquinta posición durante la carrera sprint del Gran Premio de España, que corresponde a la novena y última fecha del campeonato de Fórmula 3.
Théophile Naël (Campos Racing) se adjudicó la victoria, mientras que el podio lo completaron el australiano James Wharton y el estadounidense Alex Powell, ambos representando a Prema Racing.
Colnaghi partió desde la decimosexta posición y solo logró avanzar dos lugares en una carrera que se caracterizó por su linealidad y escasos adelantamientos.
Un aspecto destacado de la competencia fue la actuación del estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos Racing), quien concluyó en el octavo lugar, acumulando tres puntos valiosos que lo llevan a un total de 129, posicionándose a solo 12 puntos del líder del campeonato, el británico Freddie Slater (Trident).
Naël, tras su victoria, alcanzó las 86 unidades, superando al mexicano Ernesto Rivera (Campos Racing) y ascendiendo al tercer lugar en la clasificación general.
La actividad de la Fórmula 3 continuará con la primera de las dos carreras principales, programada para este sábado a las 13 horas, donde Freddie Slater podría consagrarse campeón de la categoría si se dan los resultados que necesita.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Quién ganó la carrera sprint?
El francés Théophile Naël se llevó la victoria en la carrera sprint del Gran Premio de España.
¿Dónde terminó Colnaghi?
El piloto argentino Mattia Colnaghi finalizó en la decimoquinta posición.
¿Cuándo es la próxima carrera?
La primera de las dos carreras principales se llevará a cabo el sábado a las 13 horas.
¿Quiénes completaron el podio?
El podio lo completaron James Wharton y Alex Powell, ambos de Prema Racing.
¿Qué logró Ugochukwu?
Ugo Ugochukwu terminó octavo y sumó tres puntos, acercándose al líder del campeonato.
[Fuente: Noticias Argentinas]