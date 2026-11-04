En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Fernanda Rojas

En vivo

Los Populares

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Colapinto lucirá un traje amarillo y azul en el Gran Premio de San Pablo

El argentino Franco Colapinto debutará este fin de semana en el Gran Premio de San Pablo con un traje especial de Alpine, en colaboración con Mercado Libre, junto a su compañero Pierre Gasly.

04/11/2026 | 14:09Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Colapinto estrenará un llamativo traje amarillo y azul.

FOTO: Colapinto estrenará un llamativo traje amarillo y azul.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- Este fin de semana, el argentino Franco Colapinto participará en el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1 en el circuito de Interlagos, donde presentará un llamativo traje amarillo y azul. Este diseño reemplaza los tradicionales colores rosa y azul de Alpine como parte de una estrategia publicitaria junto a Mercado Libre, uno de los principales patrocinadores del equipo francés.

El nuevo uniforme también será utilizado por su compañero, Pierre Gasly, y contará con detalles personalizados para cada piloto. En el caso de Colapinto, el traje incluirá la bandera argentina, sus iniciales FC y el número 43, que corresponde a su monoplaza, según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

Previo a la competencia, el piloto de 23 años mostró su entusiasmo por volver a correr en Sudamérica y enfatizó la relevancia del circuito brasileño: "Siempre es magnífico correr en Sudamérica, e Interlagos es una de las mejores pistas de la temporada", declaró en un comunicado de Alpine.

Además, Colapinto destacó el apoyo de sus seguidores y el objetivo del equipo: "Hay muchísimos argentinos que se unirán a los aficionados brasileños en las tribunas para apoyarnos y quiero asegurarme de que podamos ofrecerles una buena carrera."

Por otro lado, Alpine tendrá otra novedad durante el fin de semana: el italiano Gabriele Minì, parte de su academia, sustituirá a Gasly en la primera sesión de entrenamiento libre del viernes. Esta será su segunda participación consecutiva en una práctica oficial, luego de haber conducido el A526 en Ciudad de México, mientras que el francés regresará al monoplaza para la sesión vespertina.

Gasly también se refirió a su experiencia en Interlagos, donde logró su primer podio en Fórmula 1 en 2019 y volvió a finalizar entre los tres primeros en 2024, cuando Alpine obtuvo un doble podio junto con Esteban Ocon.

Lectura rápida

¿Qué evento se celebrará?
El Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1.

¿Quién es el protagonista?
Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine.

¿Cuándo se llevará a cabo?
Este fin de semana, del 4 al 6 de noviembre.

¿Dónde se realiza la competencia?
En el circuito de Interlagos, Brasil.

¿Por qué es importante el traje nuevo?
Es parte de una campaña publicitaria de Mercado Libre y representa un cambio en los colores del equipo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf