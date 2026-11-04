Colapinto lucirá un traje amarillo y azul en el Gran Premio de San Pablo

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- Este fin de semana, el argentino Franco Colapinto participará en el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1 en el circuito de Interlagos, donde presentará un llamativo traje amarillo y azul. Este diseño reemplaza los tradicionales colores rosa y azul de Alpine como parte de una estrategia publicitaria junto a Mercado Libre, uno de los principales patrocinadores del equipo francés.

El nuevo uniforme también será utilizado por su compañero, Pierre Gasly, y contará con detalles personalizados para cada piloto. En el caso de Colapinto, el traje incluirá la bandera argentina, sus iniciales FC y el número 43, que corresponde a su monoplaza, según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

Previo a la competencia, el piloto de 23 años mostró su entusiasmo por volver a correr en Sudamérica y enfatizó la relevancia del circuito brasileño: "Siempre es magnífico correr en Sudamérica, e Interlagos es una de las mejores pistas de la temporada", declaró en un comunicado de Alpine.

Además, Colapinto destacó el apoyo de sus seguidores y el objetivo del equipo: "Hay muchísimos argentinos que se unirán a los aficionados brasileños en las tribunas para apoyarnos y quiero asegurarme de que podamos ofrecerles una buena carrera."

Por otro lado, Alpine tendrá otra novedad durante el fin de semana: el italiano Gabriele Minì, parte de su academia, sustituirá a Gasly en la primera sesión de entrenamiento libre del viernes. Esta será su segunda participación consecutiva en una práctica oficial, luego de haber conducido el A526 en Ciudad de México, mientras que el francés regresará al monoplaza para la sesión vespertina.

Gasly también se refirió a su experiencia en Interlagos, donde logró su primer podio en Fórmula 1 en 2019 y volvió a finalizar entre los tres primeros en 2024, cuando Alpine obtuvo un doble podio junto con Esteban Ocon.