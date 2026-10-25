Cancelación del GP de Australia 2026: intensas lluvias impiden la competencia en Phillip Island

Buenos Aires, 25 de octubre (NA) -- Las fuertes lluvias y la escasa visibilidad llevaron a la organización del Campeonato Mundial de Motociclismo a anular definitivamente todas las carreras programadas para este domingo 25 de octubre en el Gran Premio de Australia.

Esta decisión afectó las competencias de las categorías MotoGP, Moto2 y Moto3 en el icónico circuito de Phillip Island, dejando sin la oportunidad de competir a los pilotos argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli, quienes esperaban participar en la 18.ª fecha de la temporada 2026.

La suspensión de la jornada se basó en protocolos de seguridad, ya que las condiciones climáticas impedían el funcionamiento del helicóptero médico, esencial para emergencias. El hospital de referencia en Melbourne está a dos horas por tierra, superando el límite de 45 minutos requerido para traslados en ambulancia.

El Director de Carrera, Graham Webber, explicó que se necesitaba una ventana de visibilidad de al menos 60 minutos en el circuito y en la capital del estado de Victoria para poder iniciar la competencia, una condición que no se cumplió a pesar de múltiples reprogramaciones.

La cancelación tuvo un impacto notable en el piloto de KTM, Valentín Perrone, y en el representante del Aspar Team, Marco Morelli. Ambos habían finalizado la sesión de clasificación del sábado en Moto3, asegurando las posiciones 13ª y 19ª en la grilla de salida, respectivamente, antes de que las inclemencias meteorológicas impidieran su participación.

En la categoría principal, la decisión también afectó a Marc Márquez, quien se encontraba en una buena posición para reafirmar su liderato en el campeonato mundial. El piloto español había logrado la victoria en la carrera Sprint del sábado y había obtenido la pole position en condiciones de pista húmeda. Sin embargo, tanto Márquez como su compañero en Ducati, Francesco Bagnaia, coincidieron en que el estado de la pista era "aceptable" para competir, señalando que el único impedimento era la falta de transporte aéreo.

Davide Tardozzi, director del equipo Ducati, apoyó la decisión oficial priorizando la seguridad de los corredores sobre el interés deportivo o comercial.

Este evento marcó un cierre inusual para Phillip Island, un circuito de 4,4 kilómetros que este domingo albergó su última edición dentro del calendario de MotoGP, ya que en 2027 se trasladará a un trazado urbano en Adelaida.

Como despedida, los competidores de la categoría reina realizaron dos vueltas de exhibición detrás del coche de seguridad y se detuvieron en la recta principal para saludar a los aficionados presentes.

La actividad oficial del campeonato se reanudará del 30 de octubre al 1 de noviembre con el Gran Premio de Malasia en el circuito de Sepang.