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Deportes Rosario

Newell's empata sin goles ante Unión en el Coloso al entretiempo

Al término del Boca-River, transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.

01/11/2026 | 09:59Redacción Cadena 3 Rosario

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Newell's vs. Gimnasia de Mendoza. Torneo Clausura-

FOTO: Newell's vs. Gimnasia de Mendoza. Torneo Clausura-

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Newell’s volverá a jugar ante su público este domingo, cuando reciba a Unión de Santa Fe desde las 18.30 en el estadio Marcelo Bielsa, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. El árbitro designado: Daniel Zamora. Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.

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El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka ocupa el sexto puesto de la Zona A, con 21 puntos, y necesita una victoria para fortalecer sus chances de clasificación a los octavos de final.

La Lepra llega tras igualar sin goles frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Anteriormente, había vencido 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Coloso, con tantos de Jerónimo Gómez Mattar y Santiago Solari.

Con dos fechas decisivas por delante, Newell’s buscará aprovechar la localía para sumar tres puntos que le permitan llegar a la última jornada con mayor margen de tranquilidad y sin depender de otros resultados.

Por su parte, Unión llega entonado tras derrotar 3-1 a Estudiantes de La Plata. El conjunto dirigido por Leonardo Madelón suma 17 unidades y se ubica décimo en la Zona A, por lo que también necesita ganar para acercarse a los puestos de clasificación.

Con cuatro puntos de diferencia entre ambos, el encuentro tendrá un valor especial para las aspiraciones de los dos equipos en la recta final del campeonato.

Lectura rápida

¿Qué equipo jugará este domingo?
Newell’s se enfrentará a Unión de Santa Fe.

¿Quién es el árbitro del partido?
El árbitro designado es Daniel Zamora.

¿Dónde se jugará el partido?
El encuentro se llevará a cabo en el estadio Marcelo Bielsa.

¿Cuáles son las posiciones de los equipos en la Zona A?
Newell’s ocupa el sexto puesto con 21 puntos y Unión está décimo con 17 puntos.

¿Por qué es importante este partido?
Ambos equipos necesitan ganar para mejorar sus posibilidades de clasificación a los octavos de final.

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