Central anunció cómo venderá entradas para la Supercopa ante Estudiantes
El partido se jugará el sábado 26 de septiembre a las 16 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Los socios podrán comprar desde el jueves 17.
16/09/2026 | 21:41Redacción Cadena 3
FOTO: Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. (Foto Agencia NA: @redes)
Central dio a conocer la modalidad de venta de entradas para la Supercopa Internacional que disputará ante Estudiantes el sábado 26 de septiembre a las 16 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Respecto de las entradas, el club informó que la venta para socios se realizará de manera web a través de la plataforma Deportick desde este jueves 17 de septiembre a las 14.
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El encargado de impartir justicia será Darío Herrera, quien estará acompañado por Gabriel Chade y Cristian Navarro como árbitros asistentes. Jorge Baliño estará a cargo del VAR.
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Para acceder al estadio, los socios deberán presentar el DNI tarjeta física. Los valores son de 65.000 pesos la popular y 90.000 pesos la platea.
En tanto, la venta para no socios será física y se llevará a cabo el jueves 24 de septiembre en el Cruce Alberdi, con horario a confirmar. En este caso, los valores son de 90.000 pesos la popular y 140.000 pesos la platea.
El encuentro enfrentará al ganador de la Tabla Anual 2025, el Canalla, contra el campeón del Trofeo de Campeones 2025, Estudiantes.
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En cuanto al arbitraje, Darío Herrera será el árbitro principal del partido, acompañado por Gabriel Chade y Cristian Navarro como asistentes.
Maximiliano Manduca ocupará el puesto de cuarto árbitro y Federico Cano será el quinto. Jorge Baliño comandará el VAR y Mauro Ramos Errasti estará en el AVAR.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo? La Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes.
¿Cuándo se disputará el partido? El sábado 26 de septiembre a las 16.
¿Dónde se realizará el encuentro? En el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
¿Cómo se venderán las entradas para socios? A través de la plataforma Deportick desde el jueves 17 de septiembre a las 14.
¿Quién será el árbitro principal del partido? Darío Herrera.