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Central anunció cómo venderá entradas para la Supercopa ante Estudiantes

El partido se jugará el sábado 26 de septiembre a las 16 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Los socios podrán comprar desde el jueves 17.   

16/09/2026 | 21:41Redacción Cadena 3

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Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. (Foto Agencia NA: @redes)

FOTO: Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. (Foto Agencia NA: @redes)

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Central dio a conocer la modalidad de venta de entradas para la Supercopa Internacional que disputará ante Estudiantes el sábado 26 de septiembre a las 16 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Respecto de las entradas, el club informó que la venta para socios se realizará de manera web a través de la plataforma Deportick desde este jueves 17 de septiembre a las 14.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para acceder al estadio, los socios deberán presentar el DNI tarjeta física. Los valores son de 65.000 pesos la popular y 90.000 pesos la platea.

En tanto, la venta para no socios será física y se llevará a cabo el jueves 24 de septiembre en el Cruce Alberdi, con horario a confirmar. En este caso, los valores son de 90.000 pesos la popular y 140.000 pesos la platea.

El encuentro enfrentará al ganador de la Tabla Anual 2025, el Canalla, contra el campeón del Trofeo de Campeones 2025, Estudiantes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto al arbitraje, Darío Herrera será el árbitro principal del partido, acompañado por Gabriel Chade y Cristian Navarro como asistentes.

Maximiliano Manduca ocupará el puesto de cuarto árbitro y Federico Cano será el quinto. Jorge Baliño comandará el VAR y Mauro Ramos Errasti estará en el AVAR.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo? La Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes.

¿Cuándo se disputará el partido? El sábado 26 de septiembre a las 16.

¿Dónde se realizará el encuentro? En el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

¿Cómo se venderán las entradas para socios? A través de la plataforma Deportick desde el jueves 17 de septiembre a las 14.

¿Quién será el árbitro principal del partido? Darío Herrera.

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