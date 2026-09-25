Thélyson Orélien excluido del premio Goncourt por acusaciones de IA y plagio

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) — La Academia Goncourt ha excluido al escritor haitiano-canadiense Thélyson Orélien de la lista de candidatos para su prestigioso premio, tras las acusaciones de uso de inteligencia artificial (IA) en la escritura de su novela C’était ça ou mourir y los señalamientos de plagio relacionados con obras anteriores del autor.

La decisión de la Academia implica la eliminación de la obra de la primera selección, que contaba con 16 títulos, y se fundamenta en la necesidad de mantener la integridad del Goncourt, considerado el galardón más destacado de las letras francófonas.

Según la institución, diversos análisis realizados por investigadores y periodistas indicaron que una parte significativa de la novela podría haber sido generada con IA. Además, la Academia expresó su intención de manifestar su oposición a la utilización de esta tecnología en la creación de textos que aspiran a recibir el galardón.

La decisión marca un cambio respecto a la postura inicial del jurado, que había solicitado prudencia ante las acusaciones. Philippe Claudel, presidente de la Academia Goncourt, había pedido esperar las explicaciones y pruebas que el escritor y sus editores estaban preparando antes de llegar a conclusiones.

Orélien ha negado haber utilizado inteligencia artificial y asegura que trabaja junto a sus editores en un dossier destinado a demostrar el proceso de escritura de su novela. La editorial Grasset, encargada de su publicación en Francia, respalda al autor, mientras que la canadiense Boréal también ha manifestado su confianza en su trabajo.

La controversia se ha intensificado con acusaciones de plagio en Canadá, vinculadas a textos publicados por Orélien en la última década, lo que ha sumado un nuevo elemento a la polémica que rodea a este fenómeno literario.

C’était ça ou mourir ha tenido un gran impacto comercial en Francia y Canadá, narrando la historia de Jonas Dorléon, un profesor haitiano de 29 años que escapa de la violencia de bandas armadas en su país. El protagonista se embarca en un viaje clandestino que lo lleva a través de la República Dominicana, Brasil y México, con el objetivo de llegar a Estados Unidos y Canadá.

La Academia Goncourt ha decidido no emitir más comentarios sobre este caso. La segunda selección, que contará con ocho novelas, se anunciará el 6 de octubre, antes de revelar los cuatro finalistas. El ganador del Goncourt se dará a conocer en París el 3 de noviembre.

Establecido en 1903, el Goncourt es decidido por los diez miembros de la Academia y, a pesar de otorgar solo 10 euros al ganador, tiene un impacto editorial significativo. A lo largo de su historia, han sido premiados autores como Marcel Proust, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Amin Maalouf y Pierre Lemaitre.