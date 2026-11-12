Noche de los Museos: Bancor abre el Tamburini con muestra de Eugenio Zanetti, música y telescopios

La Noche de los Museos tendrá una propuesta especial en el Museo Francisco Tamburini, ubicado en la Casa Matriz del Banco de la Provincia de Córdoba, una de las joyas arquitectónicas de la ciudad. Este viernes 13 de noviembre, desde las 20, Bancor abrirá sus puertas con una programación que combinará arte, música y recorridos por el patrimonio del edificio.

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de recorrer la muestra “Eugenio Zanetti. El hombre que habita muchos mundos”, dedicada al artista cordobés que obtuvo el premio Oscar a Mejor Dirección de Arte por la película Restauración y se convirtió en el único cordobés en recibir esa distinción.

Los visitantes podrán participar de visitas guiadas para conocer las distintas facetas de su trayectoria como pintor, escenógrafo, diseñador de producción, dramaturgo y director.

Música en vivo y una mirada diferente al patrimonio

La programación también incluirá presentaciones musicales en el imponente edificio de San Jerónimo 166. La Orquesta de Cuerdas Municipal, dirigida por Santiago Ruiz, y el Coro Bancor, a cargo de María Emilia Puebla, ofrecerán conciertos en vivo.

Otra de las propuestas destacadas será el avistaje con telescopios. Acompañados por guías, los visitantes podrán observar en detalle las pinturas, los vitrales y las esculturas de los techos del museo, una oportunidad para descubrir elementos arquitectónicos que habitualmente pueden pasar inadvertidos.

El edificio fue realizado por Francisco Tamburini, el arquitecto que también estuvo a cargo de obras emblemáticas como el Teatro Colón de Buenos Aires y el Teatro del Libertador San Martín de Córdoba.

La programación de la Noche de los Museos en Bancor

Las actividades comenzarán a las 20 con la apertura y el avistaje del cielo artístico con telescopios. A las 20.15 se presentará la Orquesta de Cuerdas Municipal y, a las 21, será el turno del Coro Bancor.

Las visitas guiadas a la muestra de Zanetti están previstas para las 21.30, 22.30 y 23.30. A las 21.40 también se desarrollará un laboratorio de numismática, con cupos por orden de llegada.

El cierre de las actividades está previsto para la 1 de la madrugada.

Un homenaje al legado de Eugenio Zanetti

La Noche de los Museos será también una oportunidad para acercarse al legado artístico de Zanetti, quien falleció recientemente a los 79 años, pocos días después de inaugurar la exposición con su presencia y del estreno de la ópera Los cuentos de Hoffmann, en el Teatro Colón de Buenos Aires.

La muestra propone un recorrido por los diferentes universos creativos del artista y establece un diálogo entre su obra y la arquitectura del Tamburini.

Entre los espacios de la exposición se encuentra una ambientación que evoca su atelier, con pinturas, bocetos originales, objetos de utilería y archivos fotográficos que permiten conocer el detrás de escena de sus producciones.

El recorrido también incluye fragmentos de películas en las que trabajó y un sector dedicado especialmente al Oscar que obtuvo por Restauración.

La exposición concluye con su universo operístico, a través de materiales de Don Carlo, presentada en el Teatro Colón en 2015 con diseño escénico y vestuario de Zanetti. Máscaras y trajes de terciopelo, con bordados, galones e intervenciones pictóricas, se exhiben por primera vez en Córdoba.

La propuesta de Bancor reunirá así distintas expresiones artísticas y patrimoniales en una noche que permitirá conocer tanto la obra de uno de los creadores cordobeses de mayor proyección internacional como los detalles de un edificio emblemático de la ciudad.