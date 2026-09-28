Monte Longdon: un recorrido por las memorias de una de las batallas más significativas de Malvinas

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) - Uno de los episodios más sangrientos de la Guerra de Malvinas es analizado en el reciente libro de la antropóloga Rosana Guber, en colaboración con un equipo interdisciplinario. La obra ofrece una perspectiva sobre el conflicto a partir de relatos, documentos, mapas y trabajos arqueológicos.

La narrativa se enfoca en los eventos de la noche del 11 de junio de 1982 en Monte Longdon, una elevación de casi 200 metros situada cerca de Puerto Argentino, donde soldados, suboficiales y oficiales argentinos se enfrentaron a las fuerzas británicas después de haber estado cerca de dos meses en sus posiciones.

Durante este tiempo, las tropas soportaron ataques tanto navales como aéreos y, en los días previos a la batalla, fueron sometidos al fuego de la artillería terrestre. El libro detalla las condiciones que atravesaron durante esas semanas, abordando temas como el terreno, el clima subantártico, la logística, la sanidad, las comunicaciones, el armamento y las diferencias que surgieron a partir de la jerarquía militar y las funciones de combate.

Guber, junto a un equipo compuesto por antropólogos sociales, arqueólogos, historiadores e investigadores militares que fueron veteranos de guerra, reconstruye el trayecto desde la noticia de la recuperación argentina de las islas hasta la permanencia en Longdon, la llegada de las fuerzas británicas, la batalla, la derrota y el retorno al continente.

Los relatos y testimonios de quienes ocuparon las posiciones se entrelazan con documentos y objetos relacionados con la experiencia bélica. Esta combinación de fuentes permite a los investigadores plantear una "etnografía de guerra", centrada tanto en los acontecimientos como en las voces, los materiales y los silencios que dejó el conflicto.

Guber, investigadora del Centro de Investigaciones Sociales IDES-CONICET y doctora por la Universidad Johns Hopkins, ha estudiado desde 1988 la experiencia argentina en Malvinas, poniendo especial énfasis en los militares y civiles conscriptos. Entre sus obras destacadas sobre el tema se encuentran De chicos a veteranos y ¿Por qué Malvinas?.