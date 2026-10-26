Mariana Enriquez revela los secretos del terror en su nuevo libro Conversación con la oscuridad

Buenos Aires, 26 octubre (NA) - La autora Mariana Enriquez se adentra nuevamente en el universo del miedo con su reciente publicación Conversación con la oscuridad. Teorías, intuiciones y escritura del miedo, un conjunto de ensayos donde explora las raíces históricas, políticas y sociales del terror contemporáneo, ofreciendo una perspectiva única desde la experiencia latinoamericana.

A lo largo de 272 páginas, Enriquez desarrolla una reflexión sobre los espacios, tiempos, subjetividades y cuerpos que han sido marcados por el horror. Dividido en cinco secciones que siguen la metáfora anatómica de las "vértebras", el libro investiga las diversas manifestaciones de lo siniestro y su relación con la realidad del Cono Sur.

La propuesta de la autora gira en torno a lo que denomina una "teoría situada del espanto", que sugiere que el terror surge de una realidad reconocible, caracterizada por la violencia, las desapariciones y los conflictos sociales.

"El terror nace del realismo porque parte de algo reconocible, verosímil, que empieza a distorsionarse hasta volverse inquietante, amenazador", señala la escritora.

En una entrevista publicada por la editorial Páginas de Espuma, Enriquez menciona que el libro compila años de investigación sobre un género que la fascina, aunque aclara que sus reflexiones no buscan establecer reglas para la creación literaria.

"Creo que no se puede escribir con una premisa teórica, sino con intuiciones que pueden ser leídas e interpretadas después", expresa. Además, destaca que sus relatos surgen de entusiasmos y obsesiones que la llevan desde los relatos clásicos de fantasmas hasta las leyendas urbanas, el espiritismo y la cultura popular.

Desde el conurbano bonaerense hasta las tecnologías obsoletas, abarcando la desaparición forzada y el transhumanismo corporativo, el libro establece conexiones entre la literatura, la crónica criminal y la memoria colectiva.

La dimensión política es un aspecto central en sus reflexiones. Según Enriquez, las dictaduras, crisis económicas y desigualdades han dejado una huella profunda en la imaginación literaria del continente.

"Después de los años 70, América Latina se convirtió, en mi opinión, en el territorio del sueño no cumplido, del futuro trunco", sostiene la autora, quien encuentra en el gótico y el horror una vía para interpretar esta experiencia histórica.

Reconocida por su obra Nuestra parte de noche, ganadora del Premio Herralde en 2019, Enriquez recibió en 2024 el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso. Su colección Un lugar soleado para gente sombría fue galardonada en 2025 con el World Fantasy Award.

Además, ha publicado novelas como Bajar es lo peor (1995 y 2013), Cómo desaparecer completamente (2004) y Este es el mar (2017); así como colecciones de cuentos como Los peligros de fumar en la cama (2009 y 2017) y Las cosas que perdimos en el fuego (2016); relatos de viajes como Alguien camina sobre tu tumba. Mis viajes a cementerios (2013); y el ensayo Archipiélago (2025). Sus obras han sido traducidas a más de veinte idiomas.