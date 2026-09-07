Falleció Norberto Galasso, un pilar del revisionismo histórico argentino a los 90 años

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) - El historiador y ensayista Norberto Galasso murió este lunes en Buenos Aires a los 90 años, tras más de seis décadas de actividad intelectual, política y cultural. Referente del revisionismo histórico argentino, construyó una vasta obra desde una perspectiva vinculada con el socialismo nacional, el peronismo y el latinoamericanismo popular.

Nacido en Buenos Aires el 28 de julio de 1936, Galasso se graduó como contador público en la Universidad de Buenos Aires en 1961. Durante los años 60 se unió a la Izquierda Nacional de Jorge Abelardo Ramos, espacio desde el cual comenzó a desarrollar una interpretación de la historia argentina que buscaba desafiar los relatos tradicionales y recuperar el protagonismo de sectores populares, trabajadores y dirigentes que habían sido ignorados por la historiografía dominante.

Su producción superó los 70 libros y abarcó gran parte de la historia política y cultural argentina. Entre sus obras se encuentran estudios sobre Juan Domingo Perón, Eva Perón, José de San Martín, Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, Enrique Santos Discépolo, John William Cooke y Atahualpa Yupanqui. También escribió Seamos libres y lo demás no importa nada, Perón e Historia de la Argentina: desde los pueblos originarios hasta el tiempo de los Kirchner.

Una de sus obras colectivas más reconocidas fue Los malditos, un proyecto en cuatro tomos destinado a rescatar figuras y movimientos que, según su perspectiva, habían sido desplazados de las versiones predominantes de la historia nacional. Su trabajo sobre Manuel Ugarte y el socialismo nacional también enfrentó la censura de la última dictadura militar. En 1973, además, se desempeñó como síndico de Eudeba, institución entonces dirigida por Arturo Jauretche.

Galasso llevó su trabajo más allá de los libros. Entre 2004 y 2010, encabezó en el ND Ateneo los ciclos La otra historia argentina y Los malditos de la historia argentina, que atrajeron a cientos de personas. En 2017 comenzó a conducir Galasso de Media Cancha, un programa de Radio Caput que mantuvo hasta sus últimos años, y también dirigió el periódico digital Señales Populares.

En 2014, fue nombrado "Embajador de la cultura popular argentina", una distinción honorífica que mantuvo durante más de una década. En septiembre de 2025, el Gobierno de Javier Milei revocó ese nombramiento mediante un decreto que justificó una revisión de cargos y competencias del Estado.

Hasta pocas semanas antes de su fallecimiento, Galasso continuó escribiendo y participando de entrevistas a pesar de sus dificultades de movilidad. En 2024, su trayectoria fue recordada en el documental Galasso. Pensar en nacional, dirigido por Federico Sosa y estrenado en el Cine Gaumont.

Su muerte generó reacciones en diversos sectores del ámbito político y cultural. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el historiador Felipe Pigna, entre otros, manifestaron públicamente su pesar por la partida de quien durante décadas convirtió la discusión sobre la historia argentina en una herramienta de intervención política y cultural.