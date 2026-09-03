Cassandra Wilson, la icónica voz del jazz que desafió los límites del género

FOTO: Cassandra Wilson construyó una trayectoria de más de tres décadas a partir de una voz de contralto grave, expresiva y de enorme flexibilidad.

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) - Cassandra Wilson, reconocida como una de las voces más emblemáticas del jazz estadounidense en las últimas décadas, falleció el miércoles a los 70 años en su ciudad natal de Jackson, Mississippi, rodeada de sus seres queridos. La noticia fue confirmada por su representante, Robert Torre, quien la describió como una "artista de jazz legendaria". La causa de su deceso no ha sido divulgada y la familia ha solicitado respeto a su privacidad.

Como cantante, compositora y productora, Wilson construyó una carrera de más de tres décadas sustentada en su distintiva voz de contralto grave, la cual era a la vez expresiva y versátil. Su enfoque del jazz se caracterizaba por la apertura a la fusión con diversos géneros como el blues, el folk, el pop, el country y el rock.

Nacida en 1955 en Jackson, creció en un entorno familiar ligado a la música y la educación. Su padre, profesor de música y contrabajista de jazz, y su madre, maestra de escuela primaria, influyeron en su temprana inclinación hacia la música. A los seis años comenzó a estudiar piano y a los 12 incorporó la guitarra, además de componer sus primeras canciones en su adolescencia, que tenían un estilo folk. También tocó el clarinete y participó en diversas producciones teatrales.

Tras completar sus estudios en Millsaps College y Jackson State University, donde se graduó en Comunicación, continuó su desarrollo como cantante en bandas locales y escenarios de su ciudad. En 1981, un trabajo en televisión la llevó a Nueva Orleans, donde conoció a figuras fundamentales del jazz, como Ellis Marsalis, Earl Turbinton y Alvin Batiste.

Este período fue crucial para su carrera. Posteriormente, se mudó a Nueva York y se unió al saxofonista Steve Coleman, convirtiéndose en una de las voces principales del M-Base Collective, un movimiento que buscaba innovar en el jazz mediante nuevas estructuras rítmicas y armónicas.

En 1986, Wilson debutó como solista con el álbum Point of View, donde estuvo acompañada por Coleman y otros músicos de la escena. A principios de los años noventa, encontró su identidad artística que la diferenciaría en el ámbito musical.

Con su disco Blue Light 'Til Dawn (1993), se alejó de los formatos convencionales del jazz vocal, explorando un repertorio acústico influenciado por el blues, que incluía tanto composiciones originales como versiones de Robert Johnson, Van Morrison y Joni Mitchell. Dos años después, su álbum New Moon Daughter le valió su primer Grammy en 1997, en la categoría de mejor álbum de interpretación vocal de jazz.

Una cantante muy versátil

Su habilidad para reinterpretar obras ajenas se convirtió en una de sus características más notables. Wilson tenía la capacidad de acercarse a los estándares clásicos con la misma facilidad con la que reinterpretaba canciones de The Beatles, Hank Williams y Joni Mitchell. También exploró la música de Miles Davis en su álbum Traveling Miles (1999) y colaboró en proyectos con artistas como Dave Holland, Bill Frisell y Wynton Marsalis.

Su colaboración con Marsalis fue especialmente significativa, ya que participó en Blood on the Fields, una obra monumental que ganó el Premio Pulitzer de Música en 1997.

A lo largo de los años, Wilson mantuvo su espíritu exploratorio. En Belly of the Sun (2002), combinó sus propias composiciones con piezas de Robbie Robertson, Jimmy Webb y Antonio Carlos Jobim; Glamoured (2003) consolidó su faceta como compositora; y Thunderbird (2006) incorporó elementos del hip-hop y sampling.

En 2008, con el álbum Loverly, volvió a los estándares y obtuvo su segundo Grammy, esta vez por mejor álbum de jazz vocal. Posteriormente, lanzaría Silver Pony (2010), Another Country (2012) y Coming Forth by Day (2015), un tributo a Billie Holiday producido por Nick Launay, conocido por su trabajo con artistas de rock.

Reconocida con un Django d'Or, un Edison Music Award y una distinción en el Mississippi Blues Trail, Cassandra Wilson deja un legado musical que trasciende la tradición del jazz vocal, destacándose como una artista que entendió la interpretación como un proceso de constante reinvención.