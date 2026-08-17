Rosario arrancó el lunes con lloviznas y espera una jornada fresca con posibles tormentas

El lunes comenzó fresco, húmedo y con algunas lloviznas en Rosario, en el inicio de una jornada en la que se mantendrán las condiciones de inestabilidad y podrían registrarse tormentas aisladas durante la tarde y la noche.

A las 6, la temperatura era de 11,9 grados, con una humedad del 95%, viento del sur a 12 kilómetros por hora y una visibilidad de 12 kilómetros. El cielo se presentaba mayormente nublado.

Para este lunes 17 de agosto se espera una temperatura máxima de 16 grados y una mínima de 11. Durante la mañana estará nublado y la probabilidad de precipitaciones será baja, de entre 0 y 10%.

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Las condiciones podrían desmejorar hacia la tarde, cuando el pronóstico indica entre 10 y 40% de probabilidades de tormentas aisladas, panorama que se mantendría durante la noche.

El viento soplará predominantemente del sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Cómo sigue la semana

El martes será una jornada todavía más fría, con 9 grados de mínima y apenas 11 de máxima. Desde el miércoles comenzará una recuperación de las temperaturas: se esperan 9°C y 17°C, mientras que el jueves tendrá una mínima de 7°C y una máxima de 17°C. El viernes llegará a 18 grados. Para el fin de semana se anticipa un nuevo descenso, con 4°C de mínima y 14°C de máxima el sábado, y registros de entre 6°C y 14°C para el domingo.