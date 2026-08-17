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Rosario arrancó el lunes con lloviznas y espera una jornada fresca con posibles tormentas

La semana comenzó con cielo cubierto, algunas lloviznas y una temperatura cercana a los 12 grados. La máxima prevista para este lunes es de 16°C y durante la tarde y la noche aumenta la probabilidad de tormentas aisladas.

17/08/2026 | 06:55Redacción Cadena 3 Rosario

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La semana comenzó con cielo cubierto y algunas lloviznas.

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El lunes comenzó fresco, húmedo y con algunas lloviznas en Rosario, en el inicio de una jornada en la que se mantendrán las condiciones de inestabilidad y podrían registrarse tormentas aisladas durante la tarde y la noche.

A las 6, la temperatura era de 11,9 grados, con una humedad del 95%, viento del sur a 12 kilómetros por hora y una visibilidad de 12 kilómetros. El cielo se presentaba mayormente nublado.

Para este lunes 17 de agosto se espera una temperatura máxima de 16 grados y una mínima de 11. Durante la mañana estará nublado y la probabilidad de precipitaciones será baja, de entre 0 y 10%.

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/Fin Código Embebido/

Las condiciones podrían desmejorar hacia la tarde, cuando el pronóstico indica entre 10 y 40% de probabilidades de tormentas aisladas, panorama que se mantendría durante la noche.

El viento soplará predominantemente del sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Cómo sigue la semana

El martes será una jornada todavía más fría, con 9 grados de mínima y apenas 11 de máxima. Desde el miércoles comenzará una recuperación de las temperaturas: se esperan 9°C y 17°C, mientras que el jueves tendrá una mínima de 7°C y una máxima de 17°C. El viernes llegará a 18 grados. Para el fin de semana se anticipa un nuevo descenso, con 4°C de mínima y 14°C de máxima el sábado, y registros de entre 6°C y 14°C para el domingo.

Lectura rápida

¿Qué condiciones se esperan para el lunes en Rosario? Se anticipa un día fresco, húmedo y con posibilidad de tormentas aisladas por la tarde y noche.

¿Cuál es la temperatura actual en Rosario? A las 6, la temperatura era de 11,9 grados con 95% de humedad.

¿Qué pronóstico hay para el martes? Se espera una jornada fría con 9 grados de mínima y 11 de máxima.

¿Cuándo comenzará a mejorar el clima? La recuperación de temperaturas comenzará el miércoles, alcanzando 9°C de mínima y 17°C de máxima.

¿Qué se prevé para el fin de semana? Se anticipa un nuevo descenso, con mínimas de 4°C y máximas de 14°C el sábado y entre 6°C y 14°C el domingo.

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