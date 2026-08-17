Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este lunes 17 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de broken clouds, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 12°, lo que indica un leve descenso en la percepción del calor. La humedad se encuentra en un 94%, lo que contribuye a la sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1014 hPa.

El clima hoy lunes 17 de agosto

Para este lunes 17 de agosto, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 14°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La alta humedad podría generar una sensación de frío durante la mañana y la noche, aunque se prevé que el sol asome en algunas ocasiones a lo largo del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán presentan un panorama variado. Para el martes 18 de agosto, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 17°, con posibilidad de lluvias ligeras. El miércoles 19 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 9° y 19°, con cielos mayormente nublados. El jueves 20 de agosto, se espera un aumento significativo en las temperaturas, alcanzando una máxima de 26° bajo un cielo despejado. Finalmente, el viernes 21 de agosto, se pronostica una mínima de 11° y una máxima de 17°, con la posibilidad de lluvias ligeras nuevamente.