Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 17 de agosto

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 17 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de overcast clouds, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 11°, y la humedad se encuentra en un 77%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica es de 1015 hPa.

El clima hoy lunes 17 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente nublado. No se anticipan lluvias, por lo que se recomienda llevar abrigo ante las bajas temperaturas.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica que el martes 18 de agosto habrá una mínima de 10° y una máxima de 15°, con cielo cubierto. El miércoles 19 de agosto se prevé una mínima de 8° y una máxima de 15°, también con cielo nublado. Para el jueves 20 de agosto, se anticipa un cambio en las condiciones, con una mínima de 10° y una máxima de 25°, y cielo despejado. Finalmente, el viernes 21 de agosto, se espera una mínima de 7° y una máxima de 14°, con nubes dispersas.