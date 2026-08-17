Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este lunes 17 de agosto

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El clima hoy lunes 17 de agosto

Pronóstico extendido

No se registran alertas meteorológicas para la provincia deen este momento.Actualmente, el estado del cielo enes de, con una temperatura de 13°. La sensación térmica es de 12°, y la humedad se encuentra en un 48%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el sureste. La presión atmosférica es de 1012 hPa.Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 8° y una máxima de 13°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables, con un cielo mayormente nublado. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día fresco pero sin precipitaciones.En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. Para el martes 18 de agosto, se espera un cielo despejado con temperaturas que oscilarán entre 5° y 15°. El miércoles 19 de agosto, las temperaturas aumentarán, alcanzando una mínima de 8° y una máxima de 20°. El jueves 20 de agosto, se prevé un clima similar, con mínimas de 12° y máximas de 21°. Finalmente, el viernes 21 de agosto, se anticipa un ligero descenso, con mínimas de 4° y máximas de 11°, y la posibilidad de lluvias ligeras.