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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este lunes 17 de agosto

Este lunes 17 de agosto, Mendoza presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 8° y 13°. Se espera cielo nublado y condiciones estables durante el día.

17/08/2026 | 00:22Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 17 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en este momento.

Ahora

Actualmente, el estado del cielo en Mendoza es de nubes cubiertas, con una temperatura de 13°. La sensación térmica es de 12°, y la humedad se encuentra en un 48%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el sureste. La presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy lunes 17 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 8° y una máxima de 13°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables, con un cielo mayormente nublado. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día fresco pero sin precipitaciones.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Mendoza mostrará variaciones. Para el martes 18 de agosto, se espera un cielo despejado con temperaturas que oscilarán entre 5° y 15°. El miércoles 19 de agosto, las temperaturas aumentarán, alcanzando una mínima de 8° y una máxima de 20°. El jueves 20 de agosto, se prevé un clima similar, con mínimas de 12° y máximas de 21°. Finalmente, el viernes 21 de agosto, se anticipa un ligero descenso, con mínimas de 4° y máximas de 11°, y la posibilidad de lluvias ligeras.

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