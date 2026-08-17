Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este lunes 17 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 12°. La sensación térmica es de 12°, con una humedad del 80%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 0.45 m/s desde el suroeste. La presión atmosférica se encuentra en 1015 hPa.

El clima hoy lunes 17 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima de 13°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 0.45 m/s. La humedad se mantendrá alta, lo que puede generar una sensación de frío. No se esperan precipitaciones, pero el cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con temperaturas variables. Para el martes 18 de agosto, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 11°, con cielo nublado. El miércoles 19 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima de 13°, también con nubes cubiertas. El jueves 20 de agosto, se espera un leve ascenso en la temperatura, con mínima de 10° y máxima de 19°, manteniendo el cielo nublado. Finalmente, el viernes 21 de agosto, se prevé una mínima de 4° y una máxima de 13°, con cielo parcialmente nublado.