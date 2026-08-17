Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este lunes 17 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe presenta nubes cubiertas y la temperatura actual es de 14°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 90%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 3 m/s desde el suroeste.

El clima hoy lunes 17 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 14°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una humedad elevada que podría hacer que la sensación térmica se sienta más fría. No se anticipan lluvias para la jornada, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe traerán un clima variable. Para el martes 18 de agosto, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 11°, con lluvias moderadas. El miércoles 19 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima de 10°, también con lluvias. El jueves 20 de agosto, se espera una mejora con cielo despejado, mínima de 9° y máxima de 18°. Finalmente, el viernes 21 de agosto, se prevé una mínima de 5° y una máxima de 11°, con algunas nubes dispersas.