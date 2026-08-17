Clima en CABA: cómo estará el tiempo este lunes 17 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA se encuentra cubierto por nubes y la temperatura actual es de 15°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 81%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica es de 1014 hPa.

El clima hoy lunes 17 de agosto

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente nublado. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día fresco, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica que el martes 18 de agosto habrá una mínima de 9° y una máxima de 16°, con cielo nublado. El miércoles 19 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima de 12°, con cielo despejado. Para el jueves 20 de agosto, se espera una mínima de 6° y una máxima de 10°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 21 de agosto, la mínima será de 5° y la máxima de 11°, con cielo despejado.