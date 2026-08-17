Clima en Salta: cómo estará el tiempo este lunes 17 de agosto

FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el lunes 17 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica se mantiene en 12°, mientras que la humedad es del 88%. La visibilidad alcanza los 7923 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el norte.

El clima hoy lunes 17 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 4° y una máxima de 12°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 3 m/s. La humedad alta puede generar una sensación de frío, a pesar de las temperaturas moderadas. No se esperan lluvias durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el martes 18 de agosto, se anticipa una mínima de 2° y una máxima de 8°, con lluvias ligeras. El miércoles 19 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 7° y 15°, también con posibilidad de lluvias. El jueves 20 de agosto, se espera un día soleado con temperaturas que irán de 6° a 21°. Finalmente, el viernes 21 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima de 17°, con cielo parcialmente nublado.