Clima en Salta: cómo estará el tiempo este lunes 17 de agosto
Este lunes 17 de agosto, Salta presenta temperaturas que oscilarán entre 4° y 12°. Se espera cielo con nubes dispersas y condiciones de alta humedad. Conocé más sobre el clima en la región.
FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el lunes 17 de agosto
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.
Ahora
En este momento, el estado del cielo en Salta es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica se mantiene en 12°, mientras que la humedad es del 88%. La visibilidad alcanza los 7923 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el norte.
El clima hoy lunes 17 de agosto
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 4° y una máxima de 12°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 3 m/s. La humedad alta puede generar una sensación de frío, a pesar de las temperaturas moderadas. No se esperan lluvias durante el día.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el martes 18 de agosto, se anticipa una mínima de 2° y una máxima de 8°, con lluvias ligeras. El miércoles 19 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 7° y 15°, también con posibilidad de lluvias. El jueves 20 de agosto, se espera un día soleado con temperaturas que irán de 6° a 21°. Finalmente, el viernes 21 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima de 17°, con cielo parcialmente nublado.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Salta hoy?
Se espera cielo con nubes dispersas, mínima de 4° y máxima de 12°.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 12° con una sensación térmica similar.
¿Hay alertas meteorológicas?
No se registran alertas meteorológicas para el día de hoy.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se prevén lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 2° y 21°.
¿Cuál es la humedad actual?
La humedad actual en Salta es del 88%.