Estudio finlandés revela que más tiempo en pantallas mejora el rendimiento cognitivo en adolescentes

Un reciente estudio realizado en Finlandia ha revelado una sorprendente relación entre el tiempo que los niños pasan frente a pantallas y su rendimiento cognitivo durante la adolescencia. Este trabajo, que se extendió por ocho años, encontró que aquellos niños que acumularon más horas de uso de dispositivos digitales tendieron a mostrar un mejor procesamiento cognitivo en su etapa adolescente. Según uno de los investigadores, es fundamental evitar la percepción de que el tiempo frente a pantallas es completamente perjudicial y abogar por un equilibrio entre la actividad física y el uso de pantallas que fomente el pensamiento activo.

La preocupación por los bajos niveles de actividad física entre los adolescentes se ha convertido en un tema crucial de salud pública. Se ha asociado el comportamiento sedentario con un rendimiento académico deficiente, mientras que la actividad física se reconoce como un apoyo esencial para la función cerebral, especialmente en adultos. Sin embargo, se conoce menos sobre cómo la actividad física y el comportamiento sedentario durante la infancia y la adolescencia se relacionan con el procesamiento cognitivo en etapas posteriores.

El estudio se centró en cómo la actividad física, el comportamiento sedentario y el tiempo frente a pantallas desde la infancia hasta la adolescencia se relacionan con el procesamiento cognitivo en los años adolescentes. Además, se investigaron las diferencias entre niños y niñas y se analizó el impacto de la intensidad de la actividad física.

Más tiempo frente a pantallas asociado a un mejor procesamiento cognitivo

Los resultados indicaron que un mayor tiempo frente a pantallas desde la infancia se relacionó con un mejor procesamiento cognitivo en la adolescencia. "Los hallazgos sugieren que el tiempo frente a pantallas puede apoyar el procesamiento cognitivo en niños y adolescentes. El punto esencial es el tipo de actividades que realizan durante ese tiempo. Se debe alentar a padres y educadores a que propicien un uso de dispositivos que fomente el pensamiento activo, la resolución de problemas, la creatividad y el aprendizaje", afirmó Petri Jalanko, investigador doctoral de la Universidad de Jyväskylä.

Los investigadores también notaron que el tipo de actividad en pantalla podría ser determinante. Actividades digitales que involucren aprendizaje, creatividad y resolución de problemas pueden ayudar a explicar la asociación observada en el estudio. Jalanko concluyó: "No debemos considerar el tiempo frente a pantallas como algo exclusivamente dañino, sino buscar un equilibrio entre la actividad física y el tiempo frente a pantallas que promueva el pensamiento activo".

Diferencias en la actividad física entre géneros

La relación entre la actividad física y la cognición resultó ser más compleja. En las niñas, una mayor cantidad de actividad física ligera desde la infancia se asoció con una mejor memoria de trabajo durante la adolescencia. En los niños, la participación en actividades físicas guiadas desde la infancia hasta la adolescencia se vinculó a una mejor memoria de trabajo.

Además, los investigadores encontraron un patrón inesperado relacionado con el ejercicio no supervisado. Niveles más bajos de actividad física no supervisada se asociaron con un mejor procesamiento cognitivo en la adolescencia. En contraste, la actividad física y el tiempo sedentario medidos a través de un dispositivo que rastreaba la frecuencia cardíaca y el movimiento no mostraron asociación con el procesamiento cognitivo. Una posible explicación es que estos sensores pueden medir movimiento y actividad fisiológica, pero no pueden determinar exactamente qué hace una persona durante los períodos de actividad o inactividad.

Jalanko añadió: "Nuestro estudio indica que las conexiones entre la actividad física y el comportamiento sedentario con el procesamiento cognitivo son complejas y dependen del sexo, así como del tipo y método de evaluación de la actividad física y el tiempo sedentario. Además, tanto niños como niñas pueden beneficiarse de diferentes tipos de actividad física en función de la salud cerebral".

Se necesita más investigación para determinar causa y efecto

Los investigadores subrayaron que los hallazgos muestran asociaciones, pero no prueban que el tiempo frente a pantallas o ciertos tipos de actividad física causen cambios directos en el rendimiento cognitivo. "Sin embargo, necesitamos más estudios de intervención para determinar las relaciones causales y las diferencias de sexo en este aspecto. También es importante examinar más específicamente los efectos de la intensidad de la actividad física sobre los cambios en el procesamiento cognitivo".

Los resultados provienen de un seguimiento de ocho años del estudio PANIC sobre la actividad física y la nutrición en niños. El análisis incluyó a 124 niñas y 136 niños con una edad promedio de 15.8 años. Se midieron la actividad física y el comportamiento sedentario a través de cuestionarios y un dispositivo que combinaba mediciones de frecuencia cardíaca y movimiento. Se evaluaron el aprendizaje, la atención y la memoria de trabajo utilizando la batería de pruebas CogState. La investigación fue publicada en la revista Pediatric Exercise Science.