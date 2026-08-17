COVID-19 reactiva virus latentes en el cuerpo y uno se asocia a long COVID

Un estudio reciente del Hospital Infantil de Boston y varias instituciones asociadas demostró que el COVID-19 puede reactivar virus latentes en el cuerpo humano, como el Epstein-Barr, el citomegalovirus (CMV) y varios virus del herpes. Esta investigación se publicó en la revista Nature y revela la existencia de un grupo viral poco comprendido que se asocia fuertemente con el long COVID y discapacidades duraderas, lo que podría ofrecer pistas importantes sobre por qué algunos pacientes enfrentan dificultades para recuperarse.

Investigación sobre virus ocultos

La investigación, que incluyó a 15 instituciones de investigación biomédica en Estados Unidos, analizó a 1,154 pacientes en 20 hospitales de investigación. Los científicos utilizaron secuenciación genómica para buscar signos de reactivación viral en pacientes hospitalizados, observando que las infecciones virales que habían estado inactivas podían reemerger cuando el cuerpo estaba bajo estrés.

El Dr. Ofer Levy, director del Programa de Vacunas de Precisión en Boston Children's, fue uno de los investigadores principales. "Este es el estudio de biomarcadores más grande y completo sobre COVID-19, en el que seguimos a más de mil pacientes, recopilamos más de 200,000 muestras y generamos más de 1,000 millones de puntos de datos durante un año para este recurso público", afirmó Joann Diray Arce, quien lideró el Centro de Coordinación de Datos y Clínica del estudio.

Reactivación de 11 virus

En los primeros 40 días tras la admisión de los pacientes, se identificaron 11 virus reactivados, siendo los más frecuentes el Epstein-Barr, el herpes simple tipo 1, el citomegalovirus y los virus del grupo Anelloviridae. Un hallazgo notable fue la reactivación de los virus Anelloviridae, que generalmente permanecen latentes en aproximadamente el 90% de la población, los cuales mostraron una asociación prominente con la discapacidad física a largo plazo y el long COVID.

El Dr. Levy comentó: "Esta asociación con el long COVID es un hallazgo interesante, ya que millones en todo el mundo sufren de esta condición crónica. Tener nuevas perspectivas sobre las asociaciones moleculares y virales con el long COVID podría señalar el camino hacia una mejor comprensión y, en última instancia, mejores diagnósticos y tratamientos".

Inflamación como desencadenante

El análisis de muestras de sangre reveló un patrón inesperado relacionado con el Epstein-Barr y el citomegalovirus. En lugar de reactivarse debido a la supresión del sistema inmunológico, estos virus parecían activarse en respuesta a la inflamación. Este descubrimiento desafía la noción predominante de que la reactivación viral crónica ocurre principalmente debido a la inmunosupresión.

Los resultados indican que los virus latentes pueden reactivarse con frecuencia en personas que parecen tener sistemas inmunológicos funcionales durante enfermedades severas, especialmente cuando la inflamación sistémica es elevada.

El Dr. Levy también advirtió que, aunque muchos piensan que el COVID ya no es un problema, hasta 50,000 estadounidenses murieron a causa de esta enfermedad durante la temporada respiratoria 2025-2026, y se estima que más de 10 millones de adultos en EE. UU. sufren de long COVID. "Necesitamos ayudar a estos pacientes a recuperarse con los mejores resultados posibles".

Buscando mejores tratamientos

Los investigadores planean investigar cómo responde el sistema inmunológico a estos virus reactivados a lo largo del curso del COVID-19. Su objetivo es identificar tratamientos efectivos y determinar el mejor momento para posibles intervenciones.

Entre los otros investigadores de Boston Children's que participaron en el estudio se encuentran Jing Chen, Annmarie Hoch, Al Ozonoff, Kinga Smolen y Hanno Steen.