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Cómo funcionan los servicios en Córdoba para el feriado de este lunes: transporte, residuos y más

La Municipalidad de Córdoba diagramó un esquema de servicios para este feriado por el fallecimiento del general José de San Martín.

17/08/2026 | 06:15Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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El Transporte Urbano de Pasajeros operará con frecuencia de día domingo,

FOTO: El Transporte Urbano de Pasajeros operará con frecuencia de día domingo,

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La Municipalidad de Córdoba informó sobre el funcionamiento de los servicios durante el feriado de este lunes 17 de agosto, día en que se conmemora el fallecimiento del general José de San Martín.

Según el anuncio, el Transporte Urbano de Pasajeros operará con frecuencia de día domingo, lo que implica que los usuarios deberán tener en cuenta esta modificación en los horarios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto a la recolección domiciliaria de residuos, se indicó que no habrá servicio durante esta jornada. Por otro lado, el Sistema de Estacionamiento Medido y Controlado (SEMM) será gratuito en los lugares habilitados, facilitando el estacionamiento para quienes necesiten utilizar sus vehículos.

El esquema completo de servicios para el feriado incluyó otras disposiciones. Las plantas de Inspección Técnica Vehicular permanecerían cerradas, lo que podría afectar a aquellos que debían realizar trámites relacionados con la verificación de sus vehículos. En cuanto a los cementerios, San Jerónimo y San Vicente abrirían sus puertas de 8 a 18 horas, permitiendo a los ciudadanos rendir homenaje a sus seres queridos.

Sin embargo, el Palacio 6 de Julio, el CPC y otras dependencias municipales permanecerían cerrados, lo que limitaría el acceso a servicios administrativos.

Lectura rápida

¿Qué servicios se verán afectados por el feriado? La recolección domiciliaria de residuos no operará y el Transporte Urbano de Pasajeros tendrá frecuencia de domingo.

¿Quién informó sobre los servicios? La información fue proporcionada por la Municipalidad de Córdoba.

¿Cuándo es el feriado? El feriado es el lunes 17 de agosto.

¿Dónde se podrán visitar los cementerios? Los cementerios San Jerónimo y San Vicente estarán abiertos de 8 a 18 horas.

¿Por qué no habrá servicio en ciertas dependencias? El Palacio 6 de Julio, el CPC y otras dependencias permanecerán cerradas, limitando el acceso a servicios administrativos.

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