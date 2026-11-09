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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 9 de noviembre

Este lunes 9 de noviembre, Córdoba presenta un clima mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre los 12° y 26°. Se espera una jornada agradable y soleada.

09/11/2026 | 00:13Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 9 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Córdoba.

Ahora

En este momento, el cielo se encuentra con un estado despejado y la temperatura actual es de 14°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 54%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el norte y la presión atmosférica es de 1021 hPa.

El clima hoy lunes 9 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 26°. Las condiciones del viento y la humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente despejado que permitirá disfrutar de un día soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El martes 10 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 27°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 11, se espera un aumento en la temperatura, con mínimas de 17° y máximas de 33°, bajo un cielo despejado. El jueves 12, las temperaturas se mantendrán altas, con mínimas de 21° y máximas de 35°, aunque se anticipan nubes cubiertas. Finalmente, el viernes 13, se prevén mínimas de 20° y máximas de 27°, con lluvias moderadas en la región.

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