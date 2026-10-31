Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este sábado 31 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con nubes dispersas y la temperatura actual es de 21°. La sensación térmica es similar, alcanzando también los 21°. La humedad se encuentra en un 71%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el noreste y la presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy sábado 31 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 22°. Las condiciones del viento serán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles altos, alrededor del 71%, lo que podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. No se anticipan lluvias, por lo que se recomienda disfrutar de las actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El domingo 1 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 25°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 2 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 21°, con cielos parcialmente nublados. Para el martes 3 de noviembre, se anticipan lluvias ligeras, con temperaturas que oscilarán entre 17° y 20°. El miércoles 4 de noviembre, el clima mejorará con cielos despejados y temperaturas de entre 15° y 23°. Finalmente, el jueves 5 de noviembre, se prevé un día soleado con mínimas de 16° y máximas de 24°.