Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este sábado 31 de octubre
Este sábado 31 de octubre, la temperatura en CABA oscilará entre 14° y 22°. Se prevén cielos parcialmente nublados y condiciones de viento moderado. Conocé todos los detalles del clima.
FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 31 de octubre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ahora
En este momento, el cielo se presenta con nubes dispersas y la temperatura actual es de 21°. La sensación térmica es similar, alcanzando también los 21°. La humedad se encuentra en un 71%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el noreste y la presión atmosférica es de 1012 hPa.
El clima hoy sábado 31 de octubre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 22°. Las condiciones del viento serán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles altos, alrededor del 71%, lo que podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. No se anticipan lluvias, por lo que se recomienda disfrutar de las actividades al aire libre.
Pronóstico extendido
Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El domingo 1 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 25°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 2 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 21°, con cielos parcialmente nublados. Para el martes 3 de noviembre, se anticipan lluvias ligeras, con temperaturas que oscilarán entre 17° y 20°. El miércoles 4 de noviembre, el clima mejorará con cielos despejados y temperaturas de entre 15° y 23°. Finalmente, el jueves 5 de noviembre, se prevé un día soleado con mínimas de 16° y máximas de 24°.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en CABA?
Se anticipa un día con temperaturas entre 14° y 22°, con cielos parcialmente nublados.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 21° con una sensación térmica similar.
¿Hay alertas meteorológicas?
No se registran alertas meteorológicas para hoy en CABA.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se esperan lluvias ligeras el domingo y el lunes, con temperaturas que oscilarán entre 16° y 25°.
¿Qué condiciones de viento hay hoy?
El viento sopla a 3 m/s desde el noreste, con condiciones moderadas.