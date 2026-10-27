Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este martes 27 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta broken clouds, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 57%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 0.89 m/s desde el noroeste. La presión atmosférica se encuentra en 1021 hPa.

El clima hoy martes 27 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 20°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 0.89 m/s. La humedad se mantiene en un 57%, lo que puede generar una sensación de frescura en las horas más frías del día. No se anticipan lluvias para hoy, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA traerán variaciones en el clima. Para mañana, miércoles 28 de octubre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 24°, con posibilidad de light rain. El jueves 29 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 18°, con moderate rain. El viernes 30 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 21°, también con moderate rain. Para el sábado 31 de octubre, el clima mejorará con una mínima de 14° y una máxima de 19°, bajo un clear sky. Finalmente, el domingo 1 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 20°, con heavy intensity rain.