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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este jueves 20 de agosto

Este jueves 20 de agosto, la temperatura en CABA oscilará entre 7° y 16°. Se espera un cielo nublado y condiciones de viento suaves. La humedad será del 69%, con buena visibilidad.

20/08/2026 | 12:06Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 20 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA presenta nubes cubiertas, con una temperatura actual de 13° y una sensación térmica de 12°. La humedad es del 69%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es de 10,000 m y el viento sopla a 1.54 m/s desde el norte, contribuyendo a un clima fresco.

El clima hoy jueves 20 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de y una máxima de 16°. El cielo permanecerá mayormente nublado a lo largo del día, sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. El viento será leve, lo que permitirá que las condiciones se sientan frescas, especialmente durante la mañana y la noche.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con temperaturas más bajas. Para el viernes 21 de agosto, se espera una mínima de y una máxima de 13° con pocas nubes. El sábado 22 de agosto, la mínima será de y la máxima de 12° con cielo despejado. El domingo 23 de agosto, se anticipa una mínima de y una máxima de 11° con nubes dispersas. Finalmente, el lunes 24 de agosto, la mínima será de y la máxima de 11° con nubes dispersas nuevamente. Se recomienda abrigarse adecuadamente ante la baja de temperaturas.

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