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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este jueves 1 de octubre

Este jueves 1 de octubre, la temperatura en CABA oscilará entre 10° y 13°. Se espera un cielo nublado y condiciones de viento moderado. La humedad será del 67%, con buena visibilidad.

01/10/2026 | 12:05Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA presenta nubes cubiertas, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 12°. La humedad se encuentra en un 67%, y la visibilidad es de 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el oeste-suroeste, y la presión atmosférica es de 1021 hPa.

El clima hoy jueves 1 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 13°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con una humedad del 67%. La visibilidad será óptima, alcanzando los 10000 metros. No se esperan lluvias durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 2 de octubre, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 17°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 3 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 14°, con lluvias moderadas. El domingo 4 de octubre, se espera un cielo despejado, con mínimas de 11° y máximas de 20°. El lunes 5 de octubre, el clima se mantendrá con nubes dispersas, mínimas de 14° y máximas de 18°. Finalmente, el martes 6 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 18°, con cielo parcialmente nublado.

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