Una hormona del estrés podría ayudar al cerebro a repararse tras una lesión

Un sorprendente hallazgo en el campo de la neurociencia reveló que una hormona relacionada con el estrés podría ser clave para la reparación del cerebro tras una lesión. Investigadores del Instituto Max Planck de Psiquiatría identificaron que las células precursoras de mielina, conocidas como OPCs, liberan rápidamente la hormona CRH (hormona liberadora de corticotropina) en las proximidades del tejido cerebral dañado. Esta acción ayuda a regular cómo esas células maduran y reconstruyen la mielina, la capa protectora que recubre las fibras nerviosas.

El estudio, liderado por el neurobiólogo Jan Deussing, se centró en un modelo de ratón que experimentó daño cerebral. Durante la investigación, se observó una respuesta activa de un grupo específico de células en la zona afectada, lo que llevó a Clemens Ries, un estudiante de maestría en el instituto, a indagar más sobre el tipo de células implicadas.

Ries realizó pruebas sistemáticas con marcadores de todos los tipos de células conocidos y descubrió que solo las OPCs mostraron actividad. Estas células precursoras tienen la capacidad de madurar en oligodendrocitos, responsables de la producción de mielina, esencial para la comunicación efectiva entre neuronas.

El daño a la mielina puede tener consecuencias graves, como en el caso de enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple. La restauración de la mielina es crucial para la respuesta del cerebro ante lesiones.

Ries continuó su investigación y encontró que las OPCs se multiplicaban significativamente alrededor de las heridas cerebrales, y que aproximadamente un tercio de ellas activaban la producción de CRH. Este descubrimiento fue publicado en la revista Cell Reports.

La producción de CRH se detectó en las primeras horas tras la lesión, pero cesó después de unos tres días, sugiriendo un papel fundamental en las etapas iniciales de la respuesta de curación. Además, se identificó que el receptor CRH 1, presente en otra población de OPCs, es esencial para que estas células respondan a la hormona liberada.

Los hallazgos indicaron que, aunque la ausencia de este receptor provocaba una multiplicación más rápida de las OPCs tras una lesión, esto no se traducía en una mejor reparación, resultando en menos oligodendrocitos maduros.

El mismo sistema que ayuda en la reparación tras una lesión también influye en el desarrollo cerebral. Las OPCs juegan un papel crucial en la formación de mielina a medida que el cerebro madura. Investigaciones adicionales revelaron que los ratones sin el receptor CRH 1 producían más OPCs en las primeras etapas del desarrollo, lo que afectó la estructura cerebral en la adultez.

Se planteó la hipótesis de que las neuronas podrían ser las responsables de la liberación de CRH durante el desarrollo normal del cerebro, lo que influiría en la multiplicación y maduración de las OPCs.

Por último, los resultados sugieren una conexión entre el sistema CRH y trastornos psiquiátricos como la depresión, lo que podría abrir nuevas vías para enfoques terapéuticos en el futuro. Jan Deussing comentó que estos hallazgos podrían tener implicaciones más amplias para la salud mental.