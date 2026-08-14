Subir escaleras podría proteger tu corazón y aumentar tu esperanza de vida

Un nuevo estudio realizado por la Universidad de East Anglia y el Hospital Universitario de Norfolk y Norwich sugirió que elegir las escaleras en lugar del ascensor podría tener importantes beneficios para la salud cardiovascular y la longevidad. La investigación, que analizó a más de 480,000 personas, concluyó que aquellos que suben escaleras regularmente tienen un 39% menos de probabilidad de morir por enfermedades cardíacas y un 24% menos de riesgo de fallecer por cualquier causa en comparación con quienes rara vez utilizan las escaleras.

Además, los escaladores frecuentes presentaron un menor riesgo de sufrir infartos, accidentes cerebrovasculares y fallos cardíacos. El profesor Vassilios Vassiliou, de la Escuela de Medicina de Norwich, destacó que "la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial, y los casos casi se duplicaron entre 1990 y 2019. Sin embargo, es mayormente prevenible a través de un estilo de vida saludable, que incluye actividad física regular, una dieta adecuada, no fumar, mantener un peso saludable y controlar la presión arterial, el colesterol y la diabetes".

La investigación se centró en entender cómo esta actividad cotidiana podría tener un potencial que salva vidas. Los investigadores revisaron cerca de 1,900 estudios y analizaron datos de nueve estudios de alta calidad, donde los participantes fueron seguidos por un promedio de 14 años. La muestra incluyó tanto a individuos sanos como a aquellos con antecedentes de problemas cardíacos, con edades que variaron entre 35 y 84 años, y un 53% de los participantes eran mujeres.

La doctora Sophie Paddock, especialista en cardiología y también de la Escuela de Medicina de Norwich, comentó: "Después de agrupar los resultados de más de 450,000 participantes, encontramos una asociación consistente entre el uso de escaleras y un menor riesgo de muerte cardiovascular y mortalidad general. A diferencia de ir al gimnasio o hacer un entrenamiento, subir escaleras es una actividad que se puede incorporar fácilmente en la rutina diaria, ya sea en casa, en el trabajo o al salir. Es una buena opción para quienes tienen poco tiempo o acceso limitado a ejercicio".

Los investigadores también encontraron que incluso cortos períodos de actividad física, como unos minutos de escalera varias veces a la semana, pueden mejorar la aptitud cardiorrespiratoria y reducir los niveles de colesterol. Un estudio incluido en el análisis sugirió que subir aproximadamente seis tramos de escaleras al día podría ofrecer los mayores beneficios, aunque se necesita más investigación para determinar la dosis ideal de escalada de escaleras.

La doctora Paddock agregó: "Algunos de los estudios revisados mostraron que cuanto más se subían escaleras, mayores eran los beneficios para la salud. Sin embargo, incluso pequeños cambios tuvieron un impacto medible".

Los resultados de este estudio se suman a la creciente evidencia de que incluso períodos relativamente cortos de actividad física pueden generar beneficios significativos para la salud. El profesor Vassiliou concluyó: "Con más de un cuarto de los adultos en el mundo sin cumplir con los niveles de actividad recomendados, optar por las escaleras representa una intervención realista y escalable. Fomentar su uso en lugares de trabajo, edificios públicos y hogares podría ser parte de una estrategia más amplia para reducir la enfermedad cardiovascular a nivel poblacional".

A pesar de los beneficios potenciales, los investigadores advirtieron que subir escaleras puede no ser adecuado para todos, especialmente para personas con limitaciones de movilidad o problemas articulares. Además, sugirieron que futuros estudios utilicen tecnología portátil para rastrear la actividad física con mayor precisión y ayudar a determinar la cantidad más efectiva de escalada de escaleras que se debería recomendar.