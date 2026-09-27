Nuevos anticoagulantes reducen en un 69% el riesgo de eventos graves en pacientes con fibrilación auricular

Un estudio reciente reveló que los anticoagulantes orales directos pueden disminuir en un 69% el riesgo de eventos clínicos graves en pacientes con fibrilación auricular (FA) que presentan un riesgo intermedio de accidente cerebrovascular. Esta conclusión provino del ensayo clínico SINGLE-AF, presentado durante una sesión especial en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología 2026 y publicado en el New England Journal of Medicine.

El ensayo comparó la administración de anticoagulantes orales con la falta de tratamiento en 1,803 pacientes con FA considerados de riesgo intermedio, definido como un puntaje CHA2DS2-VASc de 1 en hombres o 2 en mujeres. Los resultados mostraron que los pacientes que recibieron apixaban (5 mg dos veces al día) o rivaroxabán (20 mg una vez al día) experimentaron un 69% menos de eventos adversos graves en comparación con aquellos que no recibieron tratamiento anticoagulante.

Entre los eventos graves considerados en el estudio se incluyeron accidentes cerebrovasculares, embolias sistémicas, hemorragias mayores y muertes cardiovasculares. De los pacientes que recibieron anticoagulantes, solo el 0.5% presentó eventos graves, en comparación con el 1.5% de los que no recibieron ningún tratamiento (p=0.028; razón de riesgo 0.31; intervalo de confianza del 95%: 0.10 a 0.94).

El beneficio principal se atribuyó a la reducción de accidentes cerebrovasculares isquémicos, que ocurrió en el 0.1% de los pacientes tratados con anticoagulantes frente al 1.1% de los que no recibieron tratamiento. Importante es que el estudio no encontró un aumento en las hemorragias mayores, las cuales se registraron en el 0.3% de los pacientes que recibieron anticoagulantes y en el 0.5% de aquellos que no.

El profesor Boyoung Joung, investigador principal del ensayo y profesor en la Universidad Yonsei de Seúl, Corea del Sur, destacó que este estudio ofrece la primera evidencia de un ensayo aleatorio sobre la efectividad de los anticoagulantes orales directos en pacientes con FA de riesgo intermedio. Esto contrasta con estudios observacionales previos que habían producido resultados contradictorios, especialmente con los antiguos antagonistas de la vitamina K.

Los hallazgos del SINGLE-AF podrían influir en futuras guías clínicas y políticas de reembolso, dado que proporcionan evidencia robusta sobre los beneficios de la anticoagulación en esta población de pacientes. El profesor Joung concluyó: "Ahora tenemos evidencia de un ensayo aleatorio que demuestra que los pacientes con FA en riesgo intermedio se benefician del tratamiento con anticoagulantes orales directos, sin un aumento en las hemorragias mayores".