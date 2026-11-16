NASA lanzó un desafío de $1 millón denominado Moon Base Challenge, invitando a equipos de estudiantes de secundaria y universidades de Estados Unidos a contribuir con ideas para el futuro de la humanidad en la Luna. El anuncio se realizó durante un evento en el Kennedy Space Center Visitor Complex en Florida. Esta competencia representa una oportunidad única para que los jóvenes innovadores presenten diseños y soluciones potenciales para la base lunar que planea la NASA.

El administrador de NASA, Jared Isaacman, expresó: "Buscamos estudiantes dispuestos a pensar de manera creativa, trabajar en equipo y abordar problemas reales relacionados con el futuro de la NASA en la Luna. No es necesario esperar hasta la graduación para contribuir. La curiosidad, la creatividad y la disposición para enfrentar problemas difíciles son las cualidades que necesitamos mientras construimos lo que viene a continuación".

Planes de NASA para una base lunar permanente

La NASA trabaja en el establecimiento de una base lunar cerca del polo sur lunar, donde los astronautas podrán vivir, realizar investigaciones y explorar la región circundante. Crear una presencia humana duradera en la Luna es un paso crucial hacia futuras misiones que llevarán a astronautas a Marte. Para lograr estos objetivos, se requiere la experiencia y el pensamiento creativo de personas de diversas industrias y disciplinas.

Carlos García-Galán, gerente del Programa de la Base Lunar, comentó: "A medida que construimos y diseñamos las bases de la base lunar, queremos aprovechar toda la ingeniosidad e innovación para considerar todas las necesidades que nuestros exploradores puedan tener para vivir y trabajar allí. Los estudiantes aportan exactamente las ideas audaces que buscamos, y espero con ansias su perspectiva fresca. En última instancia, la base lunar es para ellos, las personas que experimentarán un mundo donde los humanos están en la Luna para quedarse".

Seis desafíos principales para vivir en la Luna

La competencia se desarrollará en múltiples fases, donde los equipos de estudiantes desarrollarán soluciones para seis aspectos esenciales de la operación de una base lunar. Estos incluyen la generación y almacenamiento de energía, la construcción de instalaciones, el mantenimiento de sistemas de soporte vital, la habilitación del transporte en la superficie lunar, el establecimiento de redes de comunicación y la protección de los astronautas.

Cada categoría aborda obstáculos prácticos que la NASA debe superar para respaldar operaciones a largo plazo en la Luna. Al trabajar en estos problemas, los estudiantes podrán explorar nuevos enfoques para las tecnologías lunares mientras desarrollan habilidades técnicas y profesionales que podrían prepararlos para carreras en la industria aeroespacial y campos relacionados.

El desafío está diseñado en torno a las condiciones ambientales reales y los requisitos de misión que afectarían la vida diaria y las operaciones en la superficie lunar. Los participantes producirán trabajos similares a los utilizados en la industria espacial, incluidas evaluaciones de opciones técnicas competidoras, propuestas que describan diseños potenciales y presentaciones para las partes interesadas del proyecto.

Se alienta a estudiantes de diversas formaciones técnicas, vocacionales y académicas a participar. No se requiere conocimiento especializado previo en ingeniería o campos técnicos relacionados, lo que hace que la competencia sea accesible para un amplio espectro de jóvenes innovadores.

Inspirando a la próxima generación de exploradores espaciales

Más allá de generar ideas para la base lunar, la NASA espera que la competencia ayude a desarrollar las habilidades necesarias para la próxima generación de profesionales aeroespaciales. Al exponer a los estudiantes a desafíos de diseño prácticos, la agencia busca fomentar la colaboración, la resolución creativa de problemas y una mayor participación en futuras exploraciones espaciales.

La asociada administradora para la Oficina de Compromiso STEM en la sede de la NASA, Elaine Ho, afirmó: "Los estudiantes son la próxima generación de exploradores e innovadores. Sus perspectivas únicas son clave para ayudarnos a imaginar un futuro fuera de la Tierra, y estoy emocionada de ver la creatividad e ingenio que esta competencia impulsará".

Cómo participar en el Moon Base Challenge de $1 millón de NASA

Los equipos de estudiantes interesados deben registrarse a través de la NASA STEM Gateway. El registro permanecerá abierto hasta el 25 de enero de 2027.

La Oficina de Compromiso STEM de la NASA desarrolló la competencia en asociación con el Programa de la Base Lunar de la agencia. El Instituto de Ciencias de la Competencia es responsable de administrar el desafío bajo un contrato con el Centro de Excelencia para la Innovación Colaborativa de la NASA, que opera dentro de la Dirección de Misión de Investigación y Tecnología.