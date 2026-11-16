La vitamina B12 podría ser clave para tratar un raro trastorno genético

Un hallazgo sorprendente relacionado con la vitamina B12 podría abrir nuevas posibilidades para entender y tratar trastornos genéticos raros. Investigadores del Instituto Max Planck para la Biología del Envejecimiento encontraron que esta vitamina puede corregir problemas de desarrollo en pequeños gusanos que portan una mutación genética asociada al síndrome de Verheij, una condición humana poco común que causa retrasos en el desarrollo, crecimiento deficiente y baja estatura.

Los hallazgos se centraron en un proceso celular denominado splicing del ARN, que ayuda a preparar las instrucciones genéticas que las células utilizan para producir proteínas. Durante el splicing, se eliminan partes innecesarias del ARN mensajero, y las secciones restantes se unen en el orden correcto. Cuando este proceso falla, puede interrumpir funciones celulares esenciales y contribuir a trastornos del desarrollo graves.

Las mutaciones en los genes responsables del splicing pueden causar condiciones como el síndrome de Verheij. Para comprender mejor los efectos de estos cambios genéticos, los científicos investigaron cómo una mutación relacionada afecta el crecimiento y el metabolismo en un modelo de laboratorio.

La vitamina B12 revierte defectos en gusanos

El descubrimiento surgió de experimentos con C. elegans, un pequeño gusano redondo comúnmente utilizado en investigaciones biológicas. Los investigadores buscaban genes desconocidos que influyen en la longevidad cuando comenzaron a examinar una mutación en un gen involucrado en el splicing del ARN. El mismo gen está asociado con el síndrome de Verheij en humanos.

Los gusanos que portaban la mutación desarrollaron problemas que se asemejan a características importantes del trastorno humano. Su crecimiento se ralentizó considerablemente y permanecieron más pequeños de lo normal.

Para investigar por qué esto sucedió, los científicos realizaron pruebas genéticas y analizaron el metabolismo de los gusanos. Descubrieron que la mutación interrumpió vías metabólicas específicas que dependen de la vitamina B12 y son esenciales para un crecimiento saludable y una actividad celular normal.

Los investigadores luego probaron si proporcionar vitamina B12 adicional podría contrarrestar estos cambios. Sorprendentemente, el tratamiento restauró los procesos metabólicos afectados a la normalidad y corrigió las anormalidades del desarrollo asociadas con la mutación.

"Nos sorprendió encontrar que un cambio en un proceso fundamental de procesamiento de ARN tuviera un efecto tan específico en el metabolismo dependiente de la vitamina B12", afirmó Jonathan Kölschbach, primer autor del estudio. "Aún más emocionante fue que pudimos corregir en gran medida las consecuencias de este cambio en el modelo de gusano utilizando vitamina B12".

¿Puede la vitamina B12 ayudar a tratar un raro trastorno genético?

Para explorar si sus hallazgos podrían aplicarse también a personas, los investigadores examinaron conjuntos de datos públicos de células humanas. También trabajaron con Hormos Dafsari, un neuropediatra del Hospital Universitario de Colonia, para recolectar muestras de sangre de pacientes diagnosticados con síndrome de Verheij.

Estas investigaciones revelaron evidencia de cambios metabólicos similares en humanos, sugiriendo que las vías relacionadas con la vitamina B12 afectadas en los gusanos también podrían desempeñar un papel en el trastorno humano.

Aunque los resultados son prometedores, los investigadores aún no han establecido si la suplementación con vitamina B12 puede mejorar los síntomas en personas con síndrome de Verheij. Serán necesarios estudios adicionales para determinar si los beneficios observados en gusanos pueden traducirse en un tratamiento para los pacientes.

El descubrimiento también plantea una posibilidad más amplia. Las interrupciones metabólicas pueden contribuir de manera más significativa a enfermedades causadas por splicing defectuoso de ARN de lo que los científicos habían reconocido previamente. Comprender estas conexiones podría ayudar a los investigadores a identificar nuevas estrategias terapéuticas, potencialmente extendiéndose más allá del síndrome de Verheij a otras condiciones genéticas raras.

"Nuestro estudio es un buen ejemplo de cómo la investigación básica en organismos modelo puede proporcionar nuevas perspectivas sobre enfermedades humanas", afirmó Adam Antebi, director del Instituto Max Planck para la Biología del Envejecimiento y autor principal del estudio. "Una pregunta biológica fundamental puede dar lugar a un nuevo enfoque que también podría volverse médicamente relevante a largo plazo".