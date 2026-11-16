La Agencia Espacial Europea (ESA) anunció que su nave espacial Hera capturó la primera imagen detallada del sistema de asteroides Didymos, ofreciendo a los científicos una nueva perspectiva sobre el sitio del histórico experimento de desviación de asteroides de NASA. La imagen muestra un lado del asteroide lleno de cráteres y bultos, revelando características que no habían sido vistas con anterioridad.

El 26 de septiembre de 2022, la nave DART de NASA colisionó deliberadamente con Dimorphos, el asteroide más pequeño del sistema. La imagen reciente de Hera proporciona una vista de su compañero más grande, Didymos, desde un ángulo que los científicos no habían podido observar antes. Esta toma se realizó desde una distancia de 60 km utilizando la cámara de encuadre de asteroides de Hera, que captura imágenes en blanco y negro.

El tamaño de Dimorphos es de 151 metros de ancho, y aunque la mayor parte de su superficie está en sombra, el asteroide más grande, Didymos, que tiene un diámetro de 780 metros, es claramente visible. El investigador principal de Hera, Patrick Michel, Director de Investigación en el CNRS / Observatoire de la Côte d'Azur, expresó su asombro al ver la imagen: "¡Lo primero que dijimos fue wow! Esta es la otra cara de Didymos desde la que la cámara de DART nos mostró poco antes del impacto, así que esto se siente como mirar un mundo completamente nuevo".

La superficie recién revelada plantea preguntas intrigantes sobre cómo se desarrolló el terreno del asteroide y si la colisión de NASA con Dimorphos dejó huellas en su vecino más grande. Cuando DART impactó Dimorphos, el impacto expulsó material al espacio. Los científicos creen que algunos de esos escombros pudieron haber viajado a través del espacio, que separa ambos asteroides, y alcanzado Didymos. Determinar si este material contribuyó a las características ahora visibles en su superficie será un aspecto crucial de la investigación de Hera.

Michael Kueppers, científico de la misión de Hera, agregó: "Esperamos que mucho material expulsado por el impacto haya llegado al espacio, por lo que puede que algunas de estas características se originen de este transporte de material, y tenemos un emocionante trabajo por delante para desentrañarlo".

Dimorphos es notable en la historia de la exploración espacial, ya que se convirtió en el primer objeto en el Sistema Solar cuya órbita fue alterada por la actividad humana. NASA logró este hito enviando la nave DART, que pesaba 580 kg, a Dimorphos a aproximadamente 6.1 km/s. La colisión redujo el tiempo que el asteroide más pequeño tarda en completar su órbita alrededor de Didymos en aproximadamente 33 minutos, un cambio considerablemente mayor de lo que los científicos habían anticipado.

El experimento demostró que golpear un asteroide con una nave espacial puede cambiar su movimiento a través del espacio. Este enfoque, conocido como deflexión por impacto cinético, podría utilizarse potencialmente para redirigir un asteroide peligroso antes de que llegue a la Tierra.

Después de un viaje de dos años, Hera llegó al sistema de asteroides dobles, que se encuentra a 196.8 millones de km de la Tierra. La nave se está preparando para realizar una investigación detallada del sitio del impacto de NASA y examinar las consecuencias de este experimento innovador.

Mientras que DART demostró que la órbita de un asteroide puede cambiarse mediante una colisión deliberada, Hera ayudará a los científicos a entender los procesos físicos detrás del resultado. Al examinar ambos asteroides y documentar sus características, los investigadores esperan mejorar su capacidad para predecir cómo podrían funcionar futuros intentos de deflexión de asteroides. Los hallazgos podrían ayudar a transformar la deflexión por impacto cinético de una demostración exitosa única en una técnica de defensa planetaria confiable y repetible, lo que podría ser crucial si se descubre un asteroide en curso de colisión con la Tierra.

El gerente de la misión Hera, Ian Carnelli, comentó: "Ver esta imagen es un momento increíblemente emocionante para toda la familia Hera. Han sido años de arduo trabajo y dedicación para llegar a este punto, pero estamos motivados por saber que la aventura apenas comienza". La próxima gran revelación de la misión está programada para el 25 de noviembre, cuando se desvelen imágenes detalladas de Didymos y Dimorphos, brindando al público y a los científicos una mirada más cercana a los asteroides involucrados en el primer experimento exitoso de deflexión de asteroides de la humanidad.