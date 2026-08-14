Investigadores del CONICET revelan cómo una bacteria mejora la tolerancia a la sequía en plantas

Un consorcio internacional, en el que participaron investigadores del CONICET, reveló que un microorganismo que habita en el interior de las plantas activa una vía que estimula el desarrollo de los pelos radicales, permitiendo que estas resistan mejor la falta de agua. Este hallazgo fue publicado en la prestigiosa revista Nature Plants.

El estudio se centró en la bacteria Flavobacterium sp 98 (Flavo98), un microorganismo conocido por causar enfermedades en peces de agua dulce, pero que también actúa como una ayuda vital para las plantas. Utilizando como modelo la planta Arabidopsis thaliana, el equipo de investigación, liderado por la investigadora Salma Balazadeh de la Universidad de Gotinga, Alemania, descubrió que esta bacteria puede colonizar los tejidos internos de la raíz, incluyendo la región vascular, mejorando el desarrollo de raíces laterales y de pelos radicales durante el estrés hídrico.

Las raíces laterales, que son órganos multicelulares complejos, y los pelos radicales, pequeñas prolongaciones de la raíz que aumentan la superficie de contacto para la absorción de agua y nutrientes, se ven beneficiados por la acción de la bacteria. Según el investigador del CONICET, José Manuel Estevez, esta bacteria estimula su formación y elongación, manteniendo estos beneficios incluso en condiciones de baja disponibilidad de agua, cuando normalmente las plantas restringen el desarrollo de estos pelos.

A nivel molecular, Flavo98 incrementa la presencia de la hormona etileno, que activa un mecanismo de señalización llamado módulo ERF115/114–CEP5, responsable del crecimiento de los pelos radicales. Este hallazgo conecta la acción de la bacteria con los mecanismos propios de la planta, gracias a la experiencia de Estevez y de la científica de la FIL, Victoria Berdion Gabarain.

Impacto potencial en la agricultura

La sequía se ha convertido en una de las principales amenazas para la producción agrícola y la seguridad alimentaria. Se estima que la reducción en la producción vegetal media mundial podría triplicarse para el final del siglo, intensificando la crisis alimentaria, especialmente en países en desarrollo. Por lo tanto, encontrar formas de mantener o aumentar la productividad de los cultivos en zonas áridas es cada vez más urgente.

La bacteria Flavo98 podría ser utilizada como un bioinsumo de bajo costo y baja huella ambiental, aplicado a la raíz. Su efecto se ha observado en cultivos diversos como trigo, tomate y colza, ayudando a conservar el rendimiento de las semillas tras la sequía. Además, no penaliza la producción vegetal en condiciones óptimas y es compatible con otras bacterias beneficiosas, lo que podría mejorar la captación de agua y nutrientes, reduciendo la necesidad de fertilizantes.

Los resultados actuales se obtuvieron en condiciones controladas, y los investigadores deben validar su efectividad en distintos suelos y climas, así como identificar las señales químicas producidas por la bacteria. Estos pasos se han convertido en prioridades para los autores, que ya están planeando cómo avanzar con la investigación.