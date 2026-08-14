Investigación revela que algunos agujeros negros podrían ser más antiguos que el Big Bang

Un estudio reciente de la Universidad de Portsmouth propuso que ciertos agujeros negros podrían ser más antiguos que el propio Big Bang. La investigación, que se basa en un modelo cósmico de "rebote", sugiere que el universo se expandió a partir de una fase de contracción anterior, permitiendo que algunos agujeros negros antiguos sobrevivieran a esta transición como "fósiles cósmicos".

Este hallazgo plantea la posibilidad de que el universo no comenzó con un evento explosivo único. En cambio, los investigadores exploraron modelos de rebote cósmico, donde un universo anterior se contrajo antes de revertir su curso y expandirse. Bajo este escenario, algunos agujeros negros de esa fase cósmica anterior podrían haber sobrevivido y persistido como relictos desde entonces.

Si esta teoría se confirma, los agujeros negros primordiales podrían proporcionar pistas sobre varias preguntas fundamentales en cosmología. Podrían ayudar a los científicos a entender la naturaleza de la materia oscura y cómo se formaron las primeras galaxias y otras estructuras grandes en el universo.

El profesor Enrique Gaztañaga, autor principal del estudio, destacó que durante casi un siglo, los cosmólogos han rastreado la historia del universo hasta un momento dramático conocido como el Big Bang. Este modelo ha sido exitoso para explicar el Fondo Cósmico de Microondas, la radiación residual del universo temprano, y para predecir con precisión cómo se distribuyen las galaxias a través de vastas distancias cósmicas.

Sin embargo, aún quedan misterios profundos sin resolver en la física. Se desconoce qué desencadenó el Big Bang, por qué el universo comenzó en un estado tan especial, qué causó la rápida expansión conocida como inflación, y qué es la "materia oscura" que supera a la materia ordinaria en una proporción de cinco a uno.

La investigación sugiere que el universo podría no haber comenzado con un único bang, sino que emergió de un rebote cósmico que imita la inflación, con algunos de los objetos más antiguos del universo potencialmente sobrevivientes como relictos de un tiempo anterior al Big Bang.

Algunos agujeros negros podrían haberse originado durante la fase de contracción anterior y luego haber pasado a través del rebote. Si es así, estos relictos podrían seguir afectando la estructura de las galaxias miles de millones de años después. Otros agujeros negros podrían haberse formado poco después del rebote debido a que las fluctuaciones de densidad se amplificaron, lo que permitiría que las regiones más densas colapsaran bajo la gravedad, facilitando el desarrollo de estructuras cósmicas y agujeros negros más grandes de lo que se pensaba.

El modelo de rebote cosmológico ofrece una alternativa a la singularidad del Big Bang, donde la densidad se vuelve infinita y las leyes conocidas de la física dejan de funcionar. Los físicos han comenzado a ver este colapso como evidencia de que las teorías existentes no ofrecen una descripción completa del universo en su etapa más temprana.

Además, la investigación sugiere que el rebote podría ayudar a explicar por qué el universo temprano experimentó una expansión rápida y notablemente uniforme, un proceso conocido como inflación, y podría ofrecer información sobre la aceleración de la expansión observada en la actualidad, que se atribuye a la materia oscura.

Las predicciones de este modelo podrían ser probadas en futuras observaciones, buscando ondas gravitacionales relictas creadas durante la fase cósmica anterior o patrones sutiles en el fondo cósmico de microondas que puedan preservar información de un tiempo anterior al Big Bang. El profesor Gaztañaga concluyó que "si el universo experimentó un rebote, las estructuras oscuras que modelan las galaxias hoy podrían ser remanentes de una época cósmica que precedió al Big Bang".