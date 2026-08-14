Desarrollan un test económico y rápido para detectar el dengue en sus primeras fases

El dengue se ha convertido en un desafío significativo para la salud pública en América Latina, lo que genera una urgente necesidad de herramientas diagnósticas que sean rápidas, accesibles y producidas localmente. En este contexto, un equipo de investigación del CONICET, perteneciente al Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, CONICET-UNR), liderado por la investigadora Elisa Bolatti, avanzó en el desarrollo de un test rápido y económico que podría detectar el virus en sus primeras fases.

El proyecto, que recibió apoyo de la Fundación Williams, se centra en la identificación de la proteína NS1, la cual se encuentra en altas concentraciones en la sangre durante los primeros días de la infección por dengue. Este marcador resulta ideal, ya que se conserva entre los diferentes serotipos del virus.

La capacidad de detectar el virus en el punto de atención —es decir, en el mismo lugar donde se encuentra el paciente— sin necesidad de equipamiento complejo, podría mejorar el manejo clínico, prevenir complicaciones y agilizar la vigilancia epidemiológica durante los brotes. El equipo de investigación busca que esta herramienta sea utilizada en guardias, centros de atención primaria y operativos territoriales.

El núcleo innovador de este desarrollo radica en el uso de aptámeros como sensores moleculares. A diferencia de los anticuerpos tradicionales, que son comúnmente utilizados en la mayoría de los tests diagnósticos actuales, los aptámeros son moléculas sintéticas que se diseñan y seleccionan en laboratorio para unirse a su objetivo con alta precisión.

Esta tecnología presenta ventajas significativas: al no depender de sistemas biológicos o animales para su producción, su fabricación resulta más sencilla, económica y escalable. "Esto nos permite superar muchas de las limitaciones tecnológicas y de costos asociadas a los anticuerpos convencionales", afirmó Bolatti.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de optimización. Los próximos pasos incluyen la producción de las proteínas NS1 de los cuatro serotipos del dengue y la selección de los aptámeros específicos, para luego integrar estos componentes en un prototipo funcional que será evaluado con muestras clínicas.

Este nuevo desafío se apoya en la trayectoria del grupo en el desarrollo de herramientas aplicadas a la salud, con experiencias previas en prototipos diagnósticos para el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el SARS-CoV-2.

El valor agregado de este proyecto va más allá del dengue. La tecnología de aptámeros es extremadamente versátil, lo que significa que la plataforma tecnológica desarrollada en el IBR podrá adaptarse rápidamente para reconocer otros virus emergentes.

El respaldo de la Fundación Williams no solo resalta la importancia de la investigación básica, sino que también promueve la articulación real para transferir soluciones. A través de la colaboración entre el CONICET, la Universidad Nacional de Rosario, el IBR y la empresa de base tecnológica DETx MOL S.A., la iniciativa busca conectar la ciencia de excelencia con las demandas concretas del sistema de salud nacional.