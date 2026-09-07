En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3 Mundo

Rusia considera reanudar negociaciones trilaterales sobre el conflicto en Ucrania

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que Rusia está abierta a retomar las conversaciones trilaterales sobre Ucrania tras la reunión de Putin con enviados estadounidenses.

07/09/2026 | 14:54Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Presidente de Rusia, Vladímir Putin.

FOTO: Presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- Rusia no descarta la posibilidad de reanudar las negociaciones trilaterales sobre Ucrania, afirmó hoy lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

"Respecto a la reanudación del formato trilateral, ayer escucharon las afirmaciones desde Kiev. El señor (Jared) Kushner hizo tales declaraciones. Nosotros tampoco descartamos la reanudación de este formato trilateral", afirmó Peskov durante una rueda de prensa oficial según replicó la Agencia Noticias Argentinas (NA).

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunió el sábado en el Kremlin con los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, encuentro que duró un poco más de tres horas. El domingo, Witkoff y Kushner se reunieron en Kiev con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Peskov describió el encuentro entre Putin y los enviados estadounidenses como un pequeño paso hacia la paz. "Por supuesto, cualquier intento es más o menos efectivo; este es un pequeño paso hacia la paz", afirmó.

Asimismo, Peskov no descartó la posibilidad de otra conversación entre Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después del viaje de los enviados estadounidenses a Kiev, y afirmó que "Rusia valora sumamente los esfuerzos para lograr la paz".

Delegaciones de Ucrania, Estados Unidos y Rusia celebraron previamente dos rondas de conversaciones en Abu Dhabi el 23 y 24 de enero y el 4 y 5 de febrero, seguidas de una ronda más en Ginebra el 17 y 18 de febrero, en un esfuerzo para encontrar un camino hacia el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania. Posteriormente, las negociaciones trilaterales se estancaron y han permanecido suspendidas.

Lectura rápida

¿Qué está considerando Rusia?
Rusia está abierta a reanudar las negociaciones trilaterales sobre Ucrania.

¿Quiénes se reunieron en el Kremlin?
El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

¿Qué dijo Peskov sobre la reunión?
Dmitry Peskov describió la reunión como un pequeño paso hacia la paz.

¿Cuándo se realizaron las conversaciones anteriores?
Las negociaciones anteriores ocurrieron en enero y febrero en Abu Dhabi y Ginebra.

¿Qué espera Rusia de futuras conversaciones?
Rusia valora los esfuerzos para lograr la paz y no descarta futuras conversaciones con Estados Unidos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf