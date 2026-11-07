Rusia atacó Kiev con misiles a días de una nueva negociación con Ucrania y Estados Unidos

FOTO: Misiles dejan 5 heridos en Kiev mientras Ucrania se alista para reunión con Rusia y EEUU

KIEV, Ucrania (AP) — Explosiones de misiles sacudieron Kiev a primera hora del sábado y causaron al menos cinco heridos mientras Ucrania se preparaba para nuevas conversaciones con Rusia y Estados Unidos la próxima semana.

Negociadores de los tres países se reunirán el martes en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, para un diálogo que busca poner fin a la guerra. Esta nueva ronda de negociaciones será la cuarta impulsada por el gobierno de Donald Trump, tras la última en Ginebra en febrero.

Los gobiernos occidentales que respaldan la iniciativa de paz buscan una nueva fórmula para romper el estancamiento, al tiempo que reconocen que las cuestiones territoriales y de seguridad siguen sin resolverse.

Los misiles rusos que impactaron durante la noche en la capital ucraniana dañaron viviendas y locales comerciales, cerraron al tráfico un puente sobre el río Dniéper y provocaron nuevos cortes de electricidad y agua, según reportaron las autoridades nacionales y municipales.

"Como resultado del ataque nocturno del enemigo, se han dañado instalaciones energéticas en las regiones de Kiev y (...) Zhytomyr", dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. "La situación del suministro energético de la capital es extremadamente difícil, lo que afecta a los sistemas de calefacción y abastecimiento de agua de la ciudad".

En el sur de Ucrania continuaban las labores de rescate en la aldea de Komyshuvakha, que quedó devastada el lunes cuando múltiples bombas guiadas rusas impactaron contra una antigua escuela y un refugio cercano, mientras los residentes esperaban ayuda humanitaria.

Decenas de personas siguen desaparecidas después de que 55 murieron —dos de los cadáveres fueron recuperados a primera hora del sábado— en el ataque contra la antigua escuela convertida en centro de distribución de ayuda.

Komyshuvakha se encuentra cerca de la línea del frente en la región de Zaporiyia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.