Periodista español relató el horror del choque de trenes: "Las paredes estaban dobladas como papel"

España atraviesa una profunda conmoción tras el choque entre un tren de alta velocidad AVE y una formación de la empresa Iryo en las inmediaciones de Urda, en Toledo. El accidente dejó al menos 68 muertos y más de 80 heridos, según el último reporte del gobierno regional de Castilla-La Mancha.

Desde el lugar de la tragedia, el periodista Víctor Carmena, de Castilla-La Mancha Media, dialogó con Cadena 3 Argentina y describió la magnitud del desastre a partir de los testimonios que recogió entre sobrevivientes y personas que participaron de las primeras tareas de rescate.

“Jamás habíamos tenido un accidente ferroviario de esta magnitud”, afirmó Carmena, quien advirtió que el número de víctimas fatales podría aumentar a medida que avanzaran los trabajos para retirar los restos de los últimos vagones.

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El periodista contó que pudo conversar con un pasajero que le describió el estado de las formaciones después del impacto. “Las paredes de los vagones están dobladas como si fueran papel de fumar”, recordó sobre el relato de uno de los sobrevivientes.

Los testimonios del horror tras el impacto

Los relatos de quienes viajaban en los trenes y de quienes llegaron primero al lugar permiten dimensionar la violencia del choque.

Uno de los pasajeros contó que viajaba en el cuarto vagón y que salió despedido por la fuerza del impacto. Según explicó, el asiento delantero amortiguó el golpe y le permitió sobrevivir.

El hombre también relató que había visto cuerpos sin vida en el lugar y expresó su indignación por lo ocurrido. “Me estoy replanteando la vida”, manifestó, todavía conmocionado por la experiencia.

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Otro de los testimonios recogidos por Carmena fue el de un grupo de trabajadores que se encontraba a aproximadamente un kilómetro del accidente. Al advertir el choque, abrieron las vallas, ayudaron a evacuar pasajeros y rompieron ventanas para sacar a personas atrapadas.

“Cuando llegamos nosotros ahí los primeros, no hay palabras para describir lo que hemos visto”, contó uno de ellos.

Entre las escenas de solidaridad, también se conoció la historia de un hombre que le prestó sus zapatillas a una camarera del tren que había perdido el calzado durante el accidente. La acompañó hasta su automóvil para que pudiera ser trasladada a recibir atención médica.

Las hipótesis sobre las causas del accidente

En cuanto a las circunstancias del siniestro, Carmena señaló que las autoridades todavía investigan qué ocurrió y que las hipótesis iniciales deben tomarse con cautela.

Una de las posibilidades que se analizaban apuntaba a una eventual falla en la señalización o a un error humano. Según los primeros reportes, una de las formaciones estaba detenida en la vía y habría sido embestida desde atrás por el otro tren.

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El periodista explicó que también se evaluaba si el controlador ferroviario había autorizado el paso de la segunda formación cuando no correspondía hacerlo.

La magnitud del impacto habría provocado que dos vagones se despeñaran por un terraplén y dejó numerosos pasajeros atrapados entre los restos. En el lugar trabajaron bomberos, equipos de Protección Civil y personal sanitario, con helicópteros y unidades móviles de cuidados intensivos.

El tránsito ferroviario de alta velocidad en la línea Madrid-Andalucía fue suspendido como consecuencia del accidente.

La tragedia reavivó el debate sobre la seguridad ferroviaria

El siniestro también volvió a poner bajo la lupa el estado del sistema ferroviario español. Carmena recordó que, apenas nueve meses antes, otro accidente de características graves había ocurrido en Adamuz, en la provincia de Córdoba, con 46 fallecidos.

La sucesión de tragedias generó cuestionamientos sobre el mantenimiento de las vías, la seguridad de las formaciones y las inversiones destinadas a la infraestructura ferroviaria.

“Siempre hemos presumido mucho de nuestro sistema ferroviario”, sostuvo el periodista, al recordar que la red de alta velocidad española fue durante años una referencia. Sin embargo, advirtió que ahora crece la preocupación por su deterioro.

“Muchas veces cuidar las vías del tren, cuidar una calzada, por mucho que genere accidentes, no genera votos”, reflexionó Carmena al cuestionar las prioridades de la dirigencia política.

En ese contexto, los maquinistas tenían prevista una huelga que, según confirmó el periodista durante la entrevista, se mantenía para el día siguiente. Carmena aclaró que no contaba con todos los detalles de la medida, pero señaló que el sector ferroviario atravesaba un clima de fuerte tensión.

Las repercusiones políticas y el escepticismo sobre el Gobierno

La tragedia también abrió un nuevo frente de discusión para el Gobierno de Pedro Sánchez, en un escenario atravesado por la cercanía de la campaña electoral, prevista para comenzar antes de los comicios del 29 de noviembre.

Consultado sobre la reacción de la población ante las declaraciones del presidente, Carmena describió un clima de escepticismo. Según su análisis, Sánchez había planteado que las causas del accidente de Toledo probablemente fueran diferentes de las de Adamuz, donde las primeras hipótesis apuntaban a un problema en las vías.

Para el periodista, esa distinción podía interpretarse como un intento de anticipar responsabilidades, aunque aclaró que todavía no se conocen las causas definitivas del nuevo siniestro.

“Sánchez tiene una capacidad para difuminar los problemas que es digna de elogiar”, afirmó, en una valoración crítica sobre la estrategia política del mandatario. También sostuvo que una parte de la población está cansada de la sucesión de crisis y de la falta de respuestas concluyentes.

Entrevista de Viva la Radio.