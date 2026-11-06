El presidente del Senado paraguayo, a Cadena 3: "La crisis financiera alcanza a miles de paraguayos"

El presidente del Senado y del Congreso de Paraguay, Basilio "Bachi" Núñez, habló con Cadena 3 luego de que la Cámara Alta rechazara el pedido de prórroga presentado por Santiago Peña. El mandatario deberá comparecer en aproximadamente 30 minutos para ejercer su defensa en el juicio político que podría terminar con su destitución. La decisión se conoció en medio de una convocatoria ciudadana frente al Congreso, en el centro de Asunción.

Núñez explicó que la discusión entre los legisladores se produjo porque había dos alternativas: respetar las 12 horas de notificación o concederle al presidente un plazo mayor, que podía ser de 18, 24 o hasta 72 horas. El titular del Senado votó a favor de darle más tiempo, junto con los senadores Chávez y Dionisio Amarilla. Esa postura generó un fuerte cruce con otro legislador, que lo increpó desde su banca por su decisión.

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"Cada uno es dueño de su voto", sostuvo Núñez al explicar su posición. También argumentó que buscaba evitar futuros cuestionamientos judiciales, como los que el expresidente Fernando Lugo llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, aclaró que ahora corresponde avanzar con el procedimiento y garantizar que Peña pueda presentar su defensa junto con sus abogados.

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Consultado sobre la responsabilidad del mandatario en la crisis financiera, el senador reconoció que las consecuencias del escándalo bancario alcanzan a distintos sectores de la sociedad. "Hay una crisis financiera por más que sea focalizada, abarca a sectores de trabajadores, cuentapropistas, pequeños ahorristas y no tan pequeños también", señaló. Además, mencionó que más de 800.000 personas habían comenzado a cobrar mediante una iniciativa legislativa.

Sobre el desenlace del juicio político, Núñez anticipó que existe un amplio respaldo parlamentario para avanzar con la condena del presidente. "Para mí, si vamos a hacer un poco de futurología, los votos están por la condena, por la unanimidad, pero hay que darle el derecho a la defensa", afirmó. La comparecencia de Peña será el próximo paso de una jornada decisiva para la política paraguaya, atravesada por las protestas y la incertidumbre sobre el futuro institucional del país.



Jonatan Raimundo, enviado especial a Paraguay.