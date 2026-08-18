Colapinto, listo para Zandvoort: “Muy emocionado por volver a competir”

El piloto argentino Franco Colapinto se mostró entusiasmado por su regreso a las competencias y resaltó el avance de su escudería en la temporada, mientras se alista para el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort.

"Estoy muy emocionado por volver a competir tras un descanso veraniego muy necesario", declaró el pilarense en el contexto de la reanudación del campeonato mundial, que tendrá lugar este fin de semana en Zandvoort.

Colapinto reflexionó sobre la primera mitad del año, mencionando: "Terminamos con cierto sabor agridulce, algo sobre lo que pude reflexionar, ya que demuestra cuánto hemos progresado como equipo respecto de la posición en la que estábamos el año pasado".

En cuanto a la competencia del equipo de Enstone en el Campeonato de Constructores, el piloto afirmó: "Estar luchando por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores es algo impresionante. Todos tenemos muchas ganas de hacer un gran trabajo y asegurar ese resultado para el equipo".

El equipo Alpine se encuentra actualmente en la sexta posición con 61 puntos, a cinco de Racing Bulls, mientras que Colapinto suma 19 unidades en la clasificación de pilotos.

El piloto explicó que sus vacaciones comenzaron más tarde debido a las pruebas de neumáticos de Pirelli en Hungría: "Después pude relajarme de verdad y recargar las pilas tras una primera mitad de temporada realmente intensa", indicó.

De cara al evento en Zandvoort, Colapinto comentó: "Aún queda mucho camino, debemos empezar con buen pie en Zandvoort. Es un circuito que disfruto mucho y que recuerdo bien de mi paso por categorías inferiores".

Además, advirtió sobre el formato Sprint: "Será interesante ver cómo se desarrolla el fin de semana con formato Sprint. Necesitamos empezar bien el viernes por la mañana para encontrar el ritmo y correr al límite desde el principio con el objetivo de volver a entrar en el top 10".

La actividad comenzará el viernes a las 7:30 de Argentina con la única práctica libre, seguida a las 11:30 por la clasificación para la Sprint, que se llevará a cabo el sábado a las 7:00, sobre 24 vueltas o un máximo de 60 minutos.

Posteriormente, a las 11:00, se realizará la clasificación principal y la carrera principal será el domingo desde las 10:00, a 72 vueltas o un máximo de dos horas, en un circuito de 4.259 metros.