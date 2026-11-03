Boca recupera a dos piezas clave: Bareiro y Aranda entrenan de cara a las definiciones

El cuerpo técnico de Boca, liderado por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, ha recuperado a dos futbolistas clave de cara a compromisos que serán determinantes en la búsqueda de lo que podría convertirse en una histórica quíntuple corona.

Después de la alegría por la victoria ante River por 1 a 0, con gol de Lautaro Di Lollo, se confirmó que el delantero paraguayo Adam Bareiro ha acelerado su recuperación tras una operación de hernia de disco y apunta a participar en la semifinal de la Copa Argentina. Asimismo, Tomás Aranda, una de las promesas del "Xeneize", ha superado una fractura de peroné y podría ser parte de la lista de convocados para el partido de este sábado ante Defensa y Justicia.

La larga recuperación de Bareiro y la mira puesta en Banfield

El regreso de Bareiro marca el fin de un proceso lleno de obstáculos físicos. Recordemos que el 9 de mayo, el delantero sufrió un complejo doble desgarro en el aductor y en el recto anterior del abdomen izquierdo durante el partido contra Huracán.

Una vez superado ese inconveniente muscular, a mediados de año comenzó a padecer una hernia de disco lumbar. Después de intentar distintos tratamientos conservadores, fue sometido a una cirugía el 1 de septiembre.

Apresurando notablemente su recuperación, Bareiro realizó este lunes ejercicios con pelota y bloques de trabajo junto a sus compañeros por primera vez desde que Arruabarrena asumió como entrenador. Aunque el cuerpo médico lo controlará de manera gradual, el objetivo es que el delantero tenga minutos ante Banfield en la semifinal de la Copa Argentina programada para el próximo sábado 14 de noviembre.

Lograr rodaje en ese cruce resulta crucial para sus aspiraciones personales, ya que una semana después, el 21 de noviembre, Boca se enfrentará en la gran final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

La otra buena noticia de la jornada fue la recuperación de Tomás Aranda, quien sorprendió a todos al regresar antes de lo previsto tras ser intervenido quirúrgicamente el 27 de octubre por una fractura de peroné.

Contrario a los plazos de inactividad habituales, Aranda ya entrena sin molestias junto al grupo y presenta un ritmo físico que ha sorprendido al propio Arruabarrena. Dado que su última aparición oficial fue el 24 de agosto en el empate 1 a 1 contra Racing Club, su reinserción en el equipo ha sido casi inmediata.

Ante este panorama, el cuerpo técnico está considerando incluirlo en la lista de convocados para el encuentro de este sábado frente a Defensa y Justicia en La Bombonera, un duelo crucial para definir la posición del equipo en la tabla anual.