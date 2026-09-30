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Argentina Week en París 2026 Notas

Milei en París: gira estratégica en Francia y discurso virtual ante el Coloquio de IDEA

El Presidente encabeza el evento "Argentina Week", se reunirá con Emmanuel Macron y hablará ante el foro empresarial de Mar del Plata desde la capital francesa.

30/09/2026 | 07:32Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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El presidente Javier Milei inicia este miércoles su agenda oficial en la ciudad de París, Francia, en el marco de una gira internacional orientada a captar inversiones y afianzar lazos bilaterales.

En simultáneo con su desembarco europeo, el jefe de Estado ofrecerá este miércoles a las 18:30 un discurso por vía virtual para cerrar la primera jornada del 62° Coloquio de IDEA, el tradicional encuentro empresarial que se desarrolla en Mar del Plata bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”.

El avión presidencial ARG01 despegó el martes por la noche desde Aeroparque con destino a Europa, previendo una escala técnica antes de su arribo definitivo a la capital francesa.

La delegación oficial que acompaña al mandatario está integrada por miembros de su gabinete, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y los ministros Federico Sturzenegger, Juan Bautista Mahiques y Mario Lugones.

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El eje central de la estadía en París será el "Argentina Week", un foro organizado por la Embajada argentina que se desarrollará hasta el 2 de octubre en la sede de la OCDE (Château de la Muette).

Allí, la comitiva nacional presentará el panorama macroeconómico y las oportunidades de inversión en áreas clave como energía, Vaca Muerta, litio, cobre, agroindustria y tecnología ante ejecutivos globales y CEOs de firmas multinacionales.

La comitiva argentina cuenta además con un fuerte respaldo político y privado: viajan 12 mandatarios provinciales —entre ellos los gobernadores de Neuquén, Mendoza, Salta, Chubut y el jefe de Gobierno porteño— y destacados referentes del sector empresarial como Marcos Bulgheroni (PAE), Martín Migoya (Globant), Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Alejandro Elsztain (Cresud).

En el plano bilateral e institucional, la agenda oficial del Presidente alcanzará su punto más alto el jueves, cuando disertará formalmente en la sede de la OCDE, mantendrá rondas de negocios con directivos internacionales y finalmente será recibido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

Lectura rápida

¿Qué inicia Javier Milei en París? Inicia su agenda oficial en el marco de una gira internacional para captar inversiones y afianzar lazos bilaterales.

¿Quién acompaña a Javier Milei? Su gabinete, incluyendo a Luis Caputo, Santiago Bausili, Karina Milei, Pablo Quirno y otros ministros.

¿Cuándo se desarrolla el Argentina Week? Se desarrolla hasta el 2 de octubre en la sede de la OCDE en París.

¿Dónde se realizará su discurso virtual? En el 62° Coloquio de IDEA en Mar del Plata.

¿Por qué es importante su visita a Francia? Busca presentar oportunidades de inversión y mantener reuniones bilaterales, incluyendo un encuentro con Emmanuel Macron.

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