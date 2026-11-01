La previa del Boca-River, a pleno: el color y la pasión de los hinchas antes del superclásico

FOTO: Los hinchas del "Millo" coparon las adyacencias del Monumental para alentar al equipo.

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FOTO: Los hinchas del "Millo" coparon las adyacencias del Monumental para alentar al equipo.

FOTO: Los hinchas del "Millo" coparon las adyacencias del Monumental para alentar al equipo.

FOTO: Los hinchas del "Xeneize" coparon La Boca antes del clásico.

FOTO: Los hinchas del "Xeneize" coparon La Boca antes del clásico.

FOTO: Los hinchas del "Xeneize" coparon La Boca antes del clásico.

FOTO: Los hinchas del "Xeneize" coparon La Boca antes del clásico.

FOTO: Las concentraciones del "Xeneize" y "El Millo" en la previa del clásico.

La cuenta regresiva para una nueva edición del superclásico se vive con intensidad en Buenos Aires. Los hinchas de Boca y River comenzaron a palpitar el partido con concentraciones y muestras de apoyo a sus equipos antes del esperado enfrentamiento.

En el hotel donde se hospeda el plantel "xeneize", los simpatizantes se acercaron para alentar a los jugadores y transmitirles su entusiasmo de cara al clásico. Lo mismo ocurrió desde muy temprano en la Bombonera.

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Del otro lado, los hinchas "millonarios" también se reunieron en masa en las inmediaciones del estadio Monumental para acompañar al equipo en la previa.

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Cánticos, banderas y mucho color marcaron una jornada en la que la pasión de las dos hinchadas volvió a ser protagonista antes de que la pelota comenzara a rodar.

Informe de Ariel Rodríguez y Mauricio Conti