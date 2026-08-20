FOTO: Super Niño: por qué las lluvias intensas pueden agravar el riesgo de inundaciones en Argentina

La llegada de un nuevo fenómeno de El Niño genera preocupación en Santa Fe y otras provincias argentinas ante la posibilidad de lluvias intensas y abundantes. Sin embargo, según explicó el ingeniero agrónomo David Torre, especialista en conservación del suelo y el agua, el riesgo de inundaciones no depende únicamente de cuánto llueva, sino también de la capacidad del territorio para absorber y almacenar ese volumen de agua.

Torre explicó que El Niño es un fenómeno conocido y cíclico, pero que existe incertidumbre respecto de la magnitud de las precipitaciones que puede generar. El principal riesgo aparece cuando se registran lluvias de alta intensidad, es decir, grandes cantidades de agua concentradas en períodos muy cortos.

“Esto no es culpa del Niño, es culpa de la cantidad de agua que cae”, señaló el especialista. En ese sentido, remarcó que el problema se agrava cuando los suelos han perdido parte de su capacidad natural de absorción.

El rol del suelo en las inundaciones

Para Torre, una de las claves para comprender el fenómeno está en las modificaciones que sufrió el ciclo natural del agua. Originalmente, una parte importante del agua de lluvia se infiltraba en el suelo, alimentaba las napas y luego volvía a incorporarse al sistema.

Pero el uso que se hizo de los suelos, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, modificó esa dinámica.

En las ciudades, la presencia de grandes superficies de cemento y otros materiales impermeables reduce significativamente la capacidad de absorción. En el ámbito rural, en tanto, las prácticas productivas y las exigencias vinculadas a los rindes también fueron modificando las condiciones naturales del suelo.

El resultado es que una mayor proporción del agua puede quedar en superficie y desplazarse rápidamente, aumentando el riesgo de anegamientos e inundaciones cuando las precipitaciones son muy intensas.

Prevención frente a posibles inundaciones

Frente a este escenario, se vienen desarrollando distintas medidas de prevención en varias regiones del país. Torre destacó especialmente los trabajos realizados en la zona pampeana y en áreas rurales donde se busca mejorar la capacidad de los suelos para absorber y retener el agua.

La preocupación no se limita a las pérdidas materiales. Ante la posibilidad de eventos extremos, el objetivo central de las tareas preventivas es reducir los riesgos para las personas y sus viviendas.

La planificación resulta especialmente importante en las zonas que ya han sufrido inundaciones severas y otros eventos meteorológicos extremos durante los últimos años.

La paradoja entre sequía e inundación

El especialista también puso el foco en una contradicción cada vez más evidente: mientras algunas regiones atraviesan períodos de sequía, otras pueden sufrir lluvias excesivas e inundaciones.

Para Torre, la respuesta está en recuperar una verdadera cultura de conservación del suelo y el agua.

La idea, explicó, no debería ser que el agua “sobre” cuando llueve, sino que pueda almacenarse en el suelo para atravesar posteriormente los períodos secos. Los suelos tienen una importante capacidad para retener agua y ponerla a disposición durante los momentos en que las precipitaciones escasean.

Por eso, frente a la alternancia entre sequías y períodos de lluvias extremas, la conservación del suelo aparece como una herramienta fundamental. Mejorar su capacidad de infiltración y almacenamiento permitiría reducir el impacto de las precipitaciones intensas y, al mismo tiempo, contar con reservas de agua durante las etapas secas.

Así, el desafío frente al fenómeno de El Niño no pasa solamente por anticipar cuánto va a llover, sino también por preparar los territorios para recibir, absorber y almacenar esa agua.