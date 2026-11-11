"Mujeres que narran, mujeres narradas”, un ciclo que llega a la Feria del Libro de Córdoba

FOTO: Fernanda Pérez y Florencia Vercellone, socias de Editorial Babilonia, en el estudio de Cadena 3.

En el marco de la Feria del Libro de Córdoba, las escritoras y socias de la plataforma cultural e independiente Editorial Babilonia, Fernanda Pérez y Florencia Vercellone, anticiparon este miércoles a Cadena 3 la realización del ciclo "Mujeres que narran, mujeres narradas".

El evento, que se desarrollará el viernes 13 y sábado 14 de noviembre, a las 18, en la Carpa Azul de la Supermanzana, busca poner en el centro de la escena a las autoras y a las historias escritas por mujeres, celebrando además los 11 años de trayectoria de Babilonia en la promoción de la narrativa.

Las organizadoras explicaron que la propuesta de este año hace un foco especial en dos géneros de amplio arraigo: la novela histórica y la novela contemporánea atravesada por temáticas románticas.

Al respecto, señalaron que la irrupción masiva de escritoras en el mercado literario permitió una transformación fundamental en la forma de contar el amor y la vida cotidiana, pasando de ubicar a la mujer como mero "objeto de deseo" a posicionarla como "sujeto de deseo".

Esta perspectiva habilitó la exploración de temas antes ausentes en la ficción, como vivencias en mayores de 50 y 60 años, la diversidad corporal, el deseo o no de la maternidad, la menopausia y las enfermedades.

Cada una de las dos jornadas estará estructurada en tres momentos principales diseñados para generar un clima dinámico y de comunidad con los lectores.

La apertura del espacio, denominada "Mujeres que leen", contará con lecturas a cargo de Fernanda Pérez, Florencia Vercellone e invitadas especiales.

Posteriormente, se llevarán a cabo las mesas de debate centrales, donde Pérez coordinará el panel dedicado a la novela histórica y Vercellone estará al frente del conversatorio sobre narrativa contemporánea.

El cierre de cada día apostará a la oralidad y a la lectura escénica. El viernes, estudiantes del Colegio Universitario de Periodismo (CUP) realizarán homenajes y lecturas de autoras referentes de Córdoba —denominadas por la plataforma como las "nuestras históricas"—, entre las que destacan Cristina Bajo, Cristina Losa, Florencia Bonelli y Reina Carranza.

En tanto, la jornada del sábado finalizará con una representación escénica de la obra “Viris Negra”, interpretada por la actriz cordobesa Maura Jeeva.

Asimismo, el ciclo congregará a destacadas escritoras locales y nacionales, como Gabriela Exilar, María Lerma (Jujuy), Mariela Jiménez, Valeria Naya, Ludmila Ramis y María Laura Gambero.

Pérez y Vercellone recalcaron que el propósito esencial de participar en la Feria del Libro es construir comunidad lectora, invitando al público a acercarse a escuchar a los autores, descubrir nuevos estilos y reencontrarse con la lectura de manera accesible y compartida.

Entrevista de “Amamos Argentina”.