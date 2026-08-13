Un hombre de 71 años pelea por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Córdoba

FOTO: Un colectivo atropelló a un hombre de 70 años en pleno Centro de Córdoba.

FOTO: Un colectivo atropelló a un hombre de 70 años en pleno Centro de Córdoba.

FOTO: Un colectivo atropelló a un hombre de 70 años en pleno Centro de Córdoba.

Un hombre de 71 años sufrió un traumatismo de cráneo grave este jueves al ser atropellado por un colectivo en pleno Centro de la ciudad de Córdoba.

El siniestro ocurrió en la intersección de los bulevares Chacabuco y Presidente Arturo Illia, una zona de intenso movimiento vehicular y peatonal.

Por causas que todavía se investigan, el hombre fue embestido por una unidad del transporte urbano de pasajeros que circulaba por el sector. Un servicio de emergencias lo asistió y posteriormente lo trasladó al Hospital de Urgencias.

Maximiliano Tittarelli, médico del establecimiento, confirmó en Cadena 3 que el paciente ingresó con un traumatismo de cráneo grave y un importante edema cerebral, detectado mediante una tomografía.

"En este momento están evaluando la conducta a seguir, pero por el momento el diagnóstico es un traumatismo de cráneo grave", explicó.

El profesional señaló que no se observaron golpes externos en el resto del cuerpo y que, de acuerdo con los primeros estudios, no habría otras lesiones.

El accidente generó importantes demoras sobre el bulevar Presidente Arturo Illia, en dirección hacia Chacabuco y el sector del Patio Olmos. Cerca de las 16 horas, el colectivo continuaba detenido en la intersección de Chacabuco e Illia.

La circulación quedó afectada en una de las principales arterias de ingreso y egreso del área céntrica de Córdoba.

Las circunstancias del atropello continúan bajo investigación y todavía no se determinó si el hombre se encontraba cruzando la calle al momento del impacto.

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Informe de Gonzalo Carrasquera y Celeste Benecchi.