Pim Pau llega al Kempes para celebrar el Día del Niño a pura música, juego y diversión

Lucho Milocco llega a Córdoba con la misma energía que caracteriza a Pim Pau: música, juego, movimiento y una profunda conexión con el universo de la infancia. El músico, compositor, cantante y docente argentino será parte este domingo de la gran fiesta por el Día del Niño en el estadio Mario Alberto Kempes.

“Estamos muy contentos y emocionados por estar allí compartiendo con ustedes y con las familias cordobesas”, contó Milocco en diálogo con Cadena 3. El artista, oriundo del interior de Santa Fe, destacó además la posibilidad de compartir escenario con otros músicos y colegas.

Pim Pau nació del encuentro entre la música y la docencia. Milocco, junto a la brasileña Cássio y Eva, del conurbano bonaerense, se conocieron trabajando como docentes de nivel inicial en Buenos Aires. Allí descubrieron que compartían intereses y una misma mirada sobre el arte y la educación.

“Nos dimos cuenta de que teníamos los mismos gustos y las mismas miradas en cuanto a lo artístico y a lo educativo”, recordó. En 2014 decidieron transformar ese intercambio cotidiano en un proyecto artístico y comenzaron a publicar contenidos audiovisuales en YouTube. El primer video se viralizó inesperadamente y dio inicio a un recorrido que ya lleva 12 años.

La infancia como punto de partida

Milocco también explicó por qué eligió trabajar especialmente para los chicos, un público que considera tan exigente como genuino.

“Cuando empecé a trabajar en el nivel inicial me apasionó la docencia y la relación con ese universo de la infancia, que es bien lúdico y donde abunda la ternura”, señaló.

Para el artista, Pim Pau surgió justamente como una extensión de aquello que hacía en las aulas. El proyecto combina música, humor, coreografías y juego corporal, con una intención pedagógica que atraviesa sus canciones y espectáculos.

“Lo que te devuelve un espectáculo infantil con los chicos siempre es totalmente honesto y muy reconfortante”, sostuvo Milocco.

Tecnología y educación

El crecimiento de la tecnología también modificó la manera en que los niños aprenden y se vinculan con los contenidos. Pim Pau atravesó ese proceso desde sus comienzos y tuvo un papel especialmente activo durante la pandemia de 2020, cuando sus materiales llegaron a docentes y familias de distintos lugares del mundo.

Según Milocco, aquel período “reconfiguró una manera de relacionarse con la enseñanza, con el aprendizaje, con la educación y los vínculos y la manera de jugar”.

Sin embargo, el objetivo del grupo no es reemplazar el encuentro presencial por las pantallas, sino utilizarlas como una herramienta para recuperar otros espacios de interacción.

“Tratamos de proponer que las pantallas sean una herramienta, un recurso para ir a lo ancestral: el encuentro con el cuerpo y el encuentro con los demás”, explicó.

Un domingo a puro movimiento

La propuesta podrá disfrutarse este domingo en el Kempes, donde Pim Pau compartirá su música con las familias cordobesas en el marco de la celebración por el Día del Niño.

Pero la agenda del grupo no termina allí. Milocco adelantó que actualmente están grabando un nuevo disco y preparando nuevos videos que serán publicados durante la segunda mitad del año.

Además, la banda continuará su recorrido internacional: después de Córdoba viajará a Colombia, México y Chile.

“Seguimos rodando por ahí mientras vamos grabando”, resumió Milocco, quien espera reencontrarse este domingo con el público cordobés para una jornada en la que la música, el juego y el movimiento serán protagonistas.

Entrevista de "Viva la Radio"